Фахівці пояснили, чому коти не гидують пити воду з унітаза, а воду з миски ігнорують

Коти вирізняються своїми інколи дивними звичками. Серед них і звичка пити воду з крана або взагалі з унітаза.

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Фахівці визначають основні причини цієї незвичайної звички. Виявляється, що для тварин привабливою є свіжа, холодна вода, яка завжди доступна в унітазі. У порівнянні з водою в мисці, яку власники миють рідше, вода в унітазі залишається прохолодною та чистою завдяки постійному змиванню.

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Чи можна котам пити воду з унітаза

Дослідження вказують на те, що вода з унітаза, як правило, не небезпечна в більшості випадків, оскільки її бактеріальний склад включає фекальні та інші мікроорганізми. Попри це, деякі хімічні речовини в засобах для чищення унітаза можуть бути токсичними для тварин.

Власникам рекомендується зробити все можливе, аби закрити тварині доступ до унітаза, або якщо такої можливості немає, то відмовитися від чищення унітаза хімією, натомість використовуючи соду та оцет.

Щоб захистити своїх пухнастих друзів від можливих небезпек, власники можуть встановити обмежувачі, які тримають кришку унітаза закритою. Також важливо слідкувати, щоб тваринам завжди була доступна свіжа питна вода, особливо в спекотні періоди.

Як відучити кота пити з унітаза

Туалет має бути закритим. А котячу миску з водою тримайте подалі від котячої їжі та лотка. Їжа сприймається котами як мертва тварина, а пити біля мертвої тварини не дуже гарна ідея. Що стосується лотка, ваша кішка не любить пити біля свого туалету.

Тип миски також може вплинути на рішення кішки уникати її. Уникайте вузьких та глибоких місткостей для котячої води.

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