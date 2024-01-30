Чому коти граються з мишами перед тим, як їх убити: відповідь здивує

Коти є природженими мисливцями, тож часто їхні власники можуть стати свідками полювання котів на птахів та мишей. Перш ніж убити здобич, коти можуть почати гратися з нею.

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Фахівці з AskMyCats пояснили, що така "передсмертна гра" е означає, що кіт чи кішка жорстокі. Їхня поведінка пов'язана з інстинктом самозбереження.

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"Під час полювання на гризунів коти граються зі своєю здобиччю, щоб заспокоїти її перед тим, як завдати смертельного удару, який може бути небезпечним. Миші та щури будуть кусатися, щоб залишитися в живих. Це може поранити кішку, викликати хворобу. Дрібні тварини втомлюються або раняться під час такої "гри". Після цього кіт може спокійно вбити жертву й припинити полювання", – зазначають експерти.

Скільки часу коти граються з мишами, перш ніж їх убити?

Деякі коти ганяються за мишами, щоб розважитися, а інші полюють, щоб прожити. Коли кіт чує мишей поблизу, він нашорошує вуха, і це очікування може призвести до того, що вони поженуться за здобиччю. Кіт, який шукає лише розваги, швидше за все, затягне весь процес, аби награтися з жертвою.

Якщо ваша кішка зловила мишу, але не вбила її, це означає, що вона не зацікавлена ​​в тому, щоб з'їсти мишу. Біг під час ловлі миші може стати хорошим тренуванням для кота.

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"Коли кішка полює на голодний шлунок, вона шукатиме швидкого вбивства. Це робиться для економії енергії, оскільки немає спалюваних калорій. З іншого боку, ситий кіт ганятиметься за мишкою заради розваги. Це означає, що він проведе деякий час з мишею, перш ніж вбити її. Голодний кіт намагатиметься їсти якомога швидше, щоб зберегти енергію під час отримання їжі. Під час полювання на мишей це може призвести до негайного вбивства", – йдеться у повідомленні.

Якщо кішка не голодна, вона буде довго грати з мишею.

Як кішки вбивають мишей

Кішки зазвичай ламають шию або хребет миші. Зазвичай на померлій миші або на щурі буде кілька слідів від кігтів або зубів, і не буде крові.

Коти беруть жертву за шию і трясуть або підкидають у повітря, поки хребці на шиї не розколються. Коли спинний мозок перерваний, нервові імпульси нікуди не проходять. Жертва перетворюється на маріонетку.

Багато котів можуть перекусити основу хребта, щоб паралізувати, але не вбити своїх жертв, викликаючи внутрішню кровотечу та сильний шок.

Зазвичай коти завдають смертельного удару зубами. Сильний укус кота переріже хребет гризуну або птаху. Завдяки цьому здобич, яка вирішила дати відсіч, не матиме доступ до очей або носа хижака.

"Хоча гризуни крихітні, вони люті воїни. Якщо миша загнана в кут і не може втекти, вона вкусить переслідуваного кота. Кіт буде відчувати багато страждань, якщо укус буде спрямований в очі або ніс. Гризуни потенційно можуть поширювати різноманітні зоонозні захворювання. Це захворювання, які можуть передаватися від однієї тварини до іншої. Ваша кішка може захворіти, якщо її вкусить лютий гризун. Деякі з цих хвороб навіть смертельні", – попередили фахівці.

Що означає коли кіт приносить мишу

Деякі коти відходять від тіла жертви, залишаючи його на місці. Однак більшість кішок сприймають труп як приз. Полювання – фізично важка діяльність. Ваш кіт майже напевно забажає пам’ять про свої зусилля.

Багато кішок віддадуть свою вбиту господареві в подарунок. Це означає комплімент. Кіт демонструє, що може зловити їжу, якщо вважає вас голодними. Кіт чекає, щоб його хвалили за його мисливські здібності. Навіть якщо ви незадоволені, заохочуйте це.

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Для задоволення мисливського пориву кішці необхідна гра. Такі ж рефлекси спрацьовують під час полювання в дикій природі та під час гонитви за лазерною указкою або пером на палиці. Чим більше ви граєте в ці ігри, тим менша ймовірність того, що кішка нападе на природну здобич.

Гра з мишами перед вбивством виглядає для котів щасливим актом жорстокості. Важливо мати на увазі, що це не так. Ваша кішка просто охороняє себе та реагує інстинктивно. Краще приборкати здобич перед тим, як її вбити, ніж дати їй можливість відреагувати.

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