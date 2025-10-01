Потрібно діяти негайно: як зрозуміти, що ваш кіт переживає стрес та допомогти тварині

Коти часто справляють враження дуже спокійних і врівноважених тварин, проте насправді вони так само схильні до стресу й тривожності. Їхній дискомфорт не завжди очевидний, однак уважний господар може помітити тривожні сигнали у зміні поведінки.

Про це пише Pethelpful. Одним із найпоширеніших проявів є відмова користуватися лотком. Якщо кіт починає мочитися чи випорожнюватися поза ним, це може бути реакцією на стрес, спричинений конфліктами з іншими тваринами, змінами в оселі чи появою нових людей. Іншим сигналом є надмірне вилизування — так кіт намагається заспокоїтися, проте у результаті може пошкодити шкіру й втратити шерсть.

Також варто звернути увагу на активність із дряпанням меблів. У деяких випадках це не просто спосіб загострити кігті, а й спроба зняти напругу. Зміни у режимі сну теж можуть свідчити про проблеми: тривожні коти сплять менше, а в стані депресії, навпаки, стають надто пасивними. Не менш серйозним симптомом є втрата апетиту, що може призвести до небезпечних метаболічних ускладнень.

Щоб допомогти тварині впоратися зі стресом, варто створити для неї спокійне й безпечне середовище. Кішкам важливо мати тихі місця для усамітнення чи високі точки, звідки вони відчуватимуть контроль над простором.

