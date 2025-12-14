Лінивий Київський торт: готується дуже просто, а смак як у класичного

Це торт, який готується дуже просто, а смак має, як у класичного "Київського".

Безе (≈25 штук / 300 г)

Або якщо готуєте повноцінну порцію безе на форму 26 см — орієнтуйтесь на пропорції нижче. Якщо використовуєте готове безе — потрібно 400 г.

Для безе:

• Яєчні білки — 4 шт (або 8 білків / 260 г для великої порції)

• Цукор — 200 г (або 100 г у білкову масу + 270 г у суху суміш)

• Сіль — дрібка

• Лимонний сік або оцет — 1 ч. л. (або 0,5 ч. л.)

• Кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.

Окремо змішати (для класичного київського безе):

• Борошно — 60 г

• Кукурудзяний крохмаль — 10 г

• Подрібнені горіхи — 200 г

• Цукор — 270 г

Крем

• Вершкове масло — 180 г (або 300 г)

• Варене згущене молоко — 360 г (1 банка) (або 400 г — іриска)

• Ванілін — за смаком

• Вершковий сир — 250 г (або 300 г)

Додатково

• Горіхи — 100 г (за бажанням)

• Шоколадні краплі — за бажанням

• Форма — 18 см (або 26 см)

• Ацетатна плівка

Приготування безе

1. Білки збийте з дрібкою солі та лимонним соком до м’яких піків.

2. Поступово, по ложці, всипайте цукор — продовжуючи збивати до стійких піків.

3. Окремо змішайте борошно, крохмаль, горіхи та 270 г цукру.

4. Обережно введіть суху суміш у збиті білки.

5. Відсадіть безе на деко з пергаментом.

6. Сушіть у духовці при 90–100°C 1,5–2 години (або 130°C 1,5–2 години — залежно від духовки).

7. Дайте безе повністю охолонути — тоді воно буде хрумке.

Крем

1. М’яке вершкове масло збийте до пишності.

2. Додайте згущене молоко та ванілін.

3. Вмішайте вершковий сир до однорідної текстури.

Збірка торта

1. Підготуйте форму та покладіть всередину ацетатну плівку.

2. У форму викладіть шарами: безе — крем — безе — крем.

3. За бажанням додайте між шарами горіхи та шоколадні краплі.

4. Поставте в холодильник на 5–7 годин для стабілізації.

5. Після того, як торт охолоне та просочиться — змастіть верх торту ще раз кремом та посипте горіхами.