Що приховує дубайський шоколад: у чому небезпека продукту

Сьогодні Геловін – свято, яке стає все більш популярним в Україні. Разом із традицією пригощати дітей солодощами. Багато з них містить алергени, які знаходяться на перших місцях серед найбільш поширених. Новомодний смаколик з Дубаю відрізняється цілим набором таких речовин.

Дубайський шоколад з фісташковою пастою здобув популярність у соціальних мережах завдяки вірусним відео. Ключовим інгредієнтом у цьому десерті є фісташки, однак разом з тим батончики часто містять багато потенційних алергенів, як інші горіхи, кунжут, пшеницю та молоко. І не всі з них можуть бути вказані на етикетці.

Якщо взяти всі ці алергени, то лише 0,5 % людей мають алергію на кожен з них. Однак загалом багато людей потенційно можуть мати побічну реакцію на цей продукт. Лікарі в інших країнах повідомляють про зростання кількості алергічних реакцій під час свят, коли споживання "дубайського шоколаду" збільшується.

Оригінальний шоколадний батончик був створений в Об'єднаних Арабських Еміратах у 2021 році дубайською компанією Fix Dessert Chocolatiers. Традиційно він складається з зовнішнього шару молочного шоколаду з кремовою начинкою з фісташок, а іноді й тахіні, з додаванням хрусткого тіста філо. З того часу він еволюціонував у цілу лінійку продуктів, включаючи лате і навіть торт Costco. Слідуючи тренду, відомі виробники солодощів включили "дубайський шоколад" у свій асортимент.

Експерти застерігають, що "дубайський шоколад" може становити ризик для людей із харчовою алергією. Іноді в цих солодощах є тахіні, тобто кунжут, який нещодавно визнаний у США дев'ятим серед основних харчових алергенів.

Приблизно 40-60% людей, які мають алергію на фісташки, також мають алергію на кеш'ю (перехресна алергія). Людина може знати про свою алергію на кеш'ю, але не знати про можливу реакцію на фісташки.

Тісто філо надає десерту хрусткості, але воно містить пшеницю, а крем — молоко, а це два поширені алергени. Батончики також можуть містити інші горіхи або їх сліди (тобто виготовлені на підприємстві, яке також переробляє інші горіхи).

З огляду на таку кількість алергенів, потрібно уважно читати етикетки зі складом продукту. Однак маркування може бути відсутнє, неточним або продукт виявитися підробкою. Людям, які знають про свої алергії, варто з'ясувати, які саме інгредієнти входять до складу продукту. А якщо маркування відсутнє, не споживати його.

Важливо, щоб люди з харчовою алергією, які пробують "дубайський шоколад", їли його з обережністю і не ігнорували жодних симптомів, навіть якщо вони здаються відносно легкими. Якщо з’явилися свербіж, кропив'янка, набряк горла, губ або язика — негайно звертайтеся за екстреною медичною допомогою.