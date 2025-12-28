Пухнасті лінивці: топ порід собак, які обожнюють диван 

Власники собак добре знають: догляд за чотирилапим другом — це не лише приємні моменти, а й щоденна відповідальність. Прогулянки, фізична активність, правильне харчування — усе це важливо для здоров’я улюбленця. Втім, далеко не кожна порода потребує багатогодинних пробіжок або постійних активних ігор. Є собаки, які почуваються цілком щасливими навіть за помірного рухового режиму та спокійного життя поруч із господарем.

Як пояснює експерт із домашніх тварин і генеральний директор Pets4Homes Аксель Лагеркранц, деяким породам достатньо кількох нетривалих прогулянок на день, аби залишатися здоровими й задоволеними. Про це пише видання Express.

"Фізична активність потрібна всім собакам без винятку, навіть тим, кого вважають флегматичними. Але існують породи, яким цілком вистачає близько пів години руху на день", — зазначає фахівець.

Десятка найменш активних порід собак

Кламбер-спанієль (Clumber Spaniel) Спокійний, лагідний і доброзичливий собака. Для гарного самопочуття йому зазвичай достатньо приблизно години прогулянки на добу. Легко знаходить спільну мову з дітьми та іншими тваринами.

Йоркширський тер’єр Незважаючи на жвавий характер, ці мініатюрні собаки швидко витрачають енергію. Кілька прогулянок по 20–30 хвилин — і вони готові відпочивати.

Віппет (Whippet) Компактний родич грейгаунда. Любить короткі швидкі забіги, після яких більшу частину дня проводить у спокійному режимі. Відомий ніжною вдачею.

Ірландський вовкодав (Irish Wolfhound) Велетень із врівноваженим характером. Швидко втомлюється під час активності й залюбки проводить час, відпочиваючи після нетривалих прогулянок.

Італійський грейгаунд (Italian Greyhound) Граційний і компактний собака, який більше цінує тепло й обійми, ніж тривалі піші маршрути.

Грейгаунд (Greyhound) Хоча це одна з найшвидших порід у світі, у побуті грейгаунди — справжні "домашні лежні". Їм достатньо кількох коротких вигулів і зрідка можливості побігати.

Бульмастиф (Bullmastiff) Масивний охоронець зі спокійним темпераментом. Віддає перевагу неквапливим прогулянкам і довгому відпочинку вдома.

Чау-чау (Chow Chow) Пухнастий і незалежний собака, якому зазвичай вистачає близько години помірної активності на день. Любить бути поряд із господарем, але без надмірної метушні.

Чихуахуа (Chihuahua) Маленька порода з великим характером. Через мініатюрні розміри навіть коротка прогулянка для них є достатнім навантаженням.

Англійський бульдог (English Bulldog) Найменш активний учасник списку. Кількох спокійних прогулянок на день для нього більш ніж достатньо. Через особливості будови морди ці собаки погано переносять інтенсивні фізичні навантаження.

