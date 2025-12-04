Запечена качка з яблуками: ідеальний новорічний рецепт

Мій улюблений святковий рецепт, який легко готувати і завжди смачно.

Готуємо:

Запікати качку треба щільно закритою в гусятниці, або під фольгою, щоб не пересохла.

Потрібно:

1 качка (2,2 кг)

70 г гірчиці

80–90 г меду

6–7 зелених яблук (краще Семиренка)

7 невеликих картоплин

Сіль 26 г, чорний і духмяний перець, сухий часник, підкопчена паприка, коріандр, мускат, за бажанням

Качку промиваю, обсушую, обпалюю, видаляю залишки пір’я, відрізаю третю фалангу крила. Натираю сіллю і спеціями.

Яблука чищу й ріжу часточками.

Мед змішую з гірчицею, додаю яблука й фарширую качку. Залишком меду натираю зверху. Добре поставити маринуватися на ніч, або хоча б на пару годин.

Перед приготуванням дістаю з холоду. На дно гусятниці кладу картоплю та коріння. Зверху - качку і залишки яблук, поливаю маринадом. Можна додати 70 г вина, або воду. Закриваю пергаментом і кришкою.

У духовку 180 градусів на 1 год, потім 120 градусів і ще на 3 год.

Відкриваю фольгу, поливаю соком і підрум’янюю при 200–220 градусів до скоринки.

Готову качку дістаю, знімаю зайвий жир і подаю

Поради:

Можна додати зернову гірчицю.

Запікати можна в будь-якій формі, головне — щільно накрити.

Якщо готуєте вдень, а подача ввечері — залиште качку в духовці на 75 градусів щільно закривши. Вона буде гарячою й дуже ніжною.

Для максимальної соковитості можна зробити пресолтінг: доба у воді з сіллю (на 1 л води 50 г). Якщо додаєте овочі — теж підсоліть.