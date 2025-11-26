Бутильована вода і вода з-під крану: міфи, факти, та вплив на здоров'я

Індустрія бутильованої води стрімко зростає: щохвилини купується приблизно мільйон пластикових пляшок. За прогнозами експертів, ця тенденція збережеться, і в найближчі роки її споживання значно зросте, попри задокументовані негативні наслідки для здоров'я людини та навколишнього середовища.

Бутильована вода необхідна для майже двох мільярдів людей у світі, які не мають доступу до безпечної питної води. В інших країнах зростання попиту значною мірою зумовлене зручністю, портативністю, уявними перевагами для здоров'я, недовірою до якості водопровідної води та особистими смаковими уподобаннями. Через неефективні стратегії поводження з відходами, країни з низьким та середнім рівнем доходу сьогодні виробляють більшу частину пластикових відходів, значна частина яких є відходами від бутильованої води. Наприклад, Азія продукує понад 80% світових пластикових відходів, що потрапляють в океани.

Надмірне споживання одноразової бутильованої води є значною проблемою, що негативно впливає на здоров'я людей та сьогоденння й майбутнє навколишнього середовища. На жаль, поширеними є необ’єктивні твердження щодо безпеки та потенційних ризиків бутильованої та водопровідної води.

НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН ПЛАСТИКОМ

За даними звітів, від 10% до 78% зразків біологічних рідин забруднені пластиком. До забруднювачів належать мікропластик, фталати, алкілфеноли, поліхлоровані біфеніли, поліфторуглеводні речовини та бісфенол А (БФА).

Результати досліджень демонструють, що забруднення мікропластиком пов'язане з окислювальним стресом, порушенням імунної системи та потенційними запальними та метаболічними наслідками через зміни ліпідного та вуглеводного обміну.

Такі забруднювачі часто класифікуються як ендокринні руйнівники, що порушують нормальне функціонування репродуктивних гормонів, гормонів щитоподібної залози та глюкокортикоїдних рецепторів, особливо на критичних стадіях ембріонального розвитку.

Вплив БФА пов'язують із низкою проблем зі здоров'ям, як гіпертонія, серцево-судинні захворювання, діабет та ожиріння. У недавньому дослідженні пацієнти з мікропластиком/нанопластиком у зразках бляшок із сонної артерії мали вищий ризик інфаркту міокарда, інсульту або смерті протягом наступних 34 місяців, порівняно з тими, у кого їх не було. Довгострокові наслідки цих забруднювачів залишаються невідомими.

Умови зберігання бутильованої води значно збільшують ймовірність вимивання пластикових забруднювачів. Зокрема, тривале зберігання, вплив високих температур і сонячного світла можуть призвести до просочування в воду шкідливих хімічних речовин, таких як BPA і фталати.

Дослідження встановили зв'язок між цими забруднювачами та проблемами зі здоров'ям, включаючи шлунково-кишкові та неврологічні, в осіб, які споживають таку воду. Все це суперечить іміджу бутильованої води як чистої та безпечної.

ВПЛИВ ПЛАСТИКОВИХ ВІДХОДІВ НА ДОВКІЛЛЯ

Пластикові пляшки посідають друге місце серед найпоширеніших забруднювачів океану. Вони становлять 11,9 % усіх пластикових відходів, поступаючись лише пластиковим пакетам. У світі лише 9 % цих пляшок піддаються переробці, що, зокрема, зумовлене складністю процесів переробки та нижчою вартістю виробництва нового пластику порівняно з переробкою. Як наслідок, більшість пластикових відходів потрапляє на звалища або в сміттєспалювальні печі, що призводить до забруднення ґрунту та води та погіршення якості повітря в околицях.

Процес видобутку сировини та виробництва пластикових пляшок сприяє викидам парникових газів використовуючи невідновлювані ресурси та інтенсивно споживаючи енергію. Пластикове сміття, мікропластик та пластикові забруднювачі, як BPA, потрапляють в організм планктону та тварин, тобто в харчовий ланцюг.

Також відбуваються зміни в природних біосферах: забруднення ґрунту та осадів, накопичення в морському середовищі тощо. Як і в випадку зі здоров'ям людини, довгострокові прямі та непрямі наслідки пластику для навколишнього середовища важко розрізнити в складних біологічних та екологічних системах. Однак зрозуміло, що будь-який вплив на навколишнє середовище позначиться і на людях.

Всі ці фактори створюють сценарій, в якому короткострокова зручність та економічна вигода виробників бутильованої води протиставляються довгостроковому здоров'ю та стійкості навколишнього середовища.

СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ

Водопровідна вода в країнах з високим та середнім рівнем доходу часто безпечніша за бутильовану. Існують суворі стандарти, яким повинна відповідати водопровідна вода. Крім того, вона регулярно тестується на наявність широкого спектра потенційних забруднювачів.

Виробники бутильованої води переважно не зобов'язані розкривати інформацію про наявність мікробних або хімічних забруднювачів, доводячи, що їхні продукти відповідають конкретним стандартам якості чи безпеки.

ЧИ ІСНУЮТЬ СМАКОВІ ПЕРЕВАГИ БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ

Однією з причин, чому споживачі віддають перевагу бутильованій воді над водопровідною, є переконання, що вона має кращий смак або запах. Однак важливо врахувати низку моментів.

Деякі бренди бутильованої води покращують свої продукти за допомогою ароматизаторів, охолодження або газування, орієнтуючись на конкретні смакові переваги. Тобто кращий смак у цьому випадку є радше результатом додавання хімічних сполук, а не природної якості самої води.

Дослідження показують, що у сліпих тестах багато людей не можуть відрізнити водопровідну воду від бутильованої, що ставить під сумнів уявлення про те, що бутильована є смачнішою.

Відсутність смаку або запаху не є надійним показником чистоти води. Прозора вода без запаху все одно може містити забруднення та бактерії. І навпаки, деякі мінерали, як сірка, надають воді характерного смаку, який багатьом може здаватися неприємним, але ці мінерали не обов'язково погіршують якість або безпеку води. Нарешті, прийняття смаку змінюється з часом і досвідом, тому він не має бути вирішальним фактором при виборі води.

ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Бутильована вода коштує в декілька разів дорожче, ніж водопровідна. Кількість води, що споживається протягом усього життєвого циклу одного літра бутильованої води, коливається від 17 до 35 літрів. Крім того, загальна енергія, необхідна для її виробництва, перевищує енергію, що використовується при виробництві водопровідної води, у 2000 разів, не враховуючи необхідну для утилізації. Загалом витрати на виробництво бутильованої води значно перевищують вигоди.

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ

Оскільки регульована водопровідна вода визнана безпечною, економічно вигідною та екологічною, на міжнародному рівні спостерігається тенденція до популяризації водопровідної води як кращого вибору.

У деяких регіонах Австралії, Канади, Гонконгу та США повністю заборонили комерціалізацію бутильованої води для населення. Там зосереджуються на підвищенні обізнаності про безпеку водопровідної води та заохоченні її споживання в ресторанах і барах.

У багатьох країнах для полегшення доступу до водопровідної води встановлюють питні фонтанчики, облаштовують станції для наповнення пляшок та розповсюджують безкоштовні багаторазові пляшки в громадських місцях. Крім того, проводять інформаційні кампанії та створюють онлайн-карти з місцями, де її можна набрати. Також популярності набуває використання фільтрів для води вдома, що покращує її питність.

На думку експертів, урядам важливо проводити освітні інформаційні кампанії, які б акцентували на екологічній відповідальності та користі для здоров'я від вибору водопровідної води, сприяючи змінам у бік більш стійких практик споживання.

Отже, широке використання бутильованої води, яке не лише спричиняє фінансові виплати та екологічну шкоду, а й негативно впливає на здоров’я людини та довкілля, потребує переоцінки. Як вважають дослідники, країни з низьким та середнім рівнем доходу мають інвестувати в інфраструктуру та забезпечення доступу до безпечної питної води.

При дотриманні суворих стандартів безпеки, водопровідна вода, як правило, є безпечною, недорогою, зручною та екологічною. Оскільки норми щодо бутильованої води часто є менш суворими, регуляторним органам варто вживати жорсткіших заходів для забезпечення її безпеки та якості.