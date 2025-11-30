Корисний салат для тих, хто рахує калорії
Важливо слідкувати за своєю формою, а особливо у різдвяний період із типовими стравами
Інгредієнти (на 4 порції):
• Цукіні — 3 шт (кружальцями ~0,5 см)
• Помідори чері — 150 г (нарізати на 3 частини)
• Базилік — 10–12 листків
• Буррата — 1 велика кулька
Заправка:
• Оливкова олія — 3 ст. л.
• Білий винний оцет — 2 ст. л.
• Діжонська гірчиця — ½ ч. л.
• Мед — 2 ч. л.
• Базилік — 6–8 листків
• Сіль, перець — за смаком
Спосіб приготування:
1. Обсмажте цукіні.
На грилі або сковорідці по 2–3 хв з кожного боку — до легких підсмажених смужок.
2. Приготуйте заправку.
Додайте всі інгредієнти в банку, струсіть до однорідності.
3. Зберіть салат.
Викладіть цукіні, зверху — помідори й базилік. Полийте заправкою.
4. Додайте буррату.
Викладіть зверху, надріжте, щоб ніжна серединка розтеклася.
5. Завершіть страву ложкою заправки та чорним перцем.
Зберігайте, якщо любите корисні страви