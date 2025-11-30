Корисний салат для тих, хто рахує калорії

Важливо слідкувати за своєю формою, а особливо у різдвяний період із типовими стравами

Інгредієнти (на 4 порції):

• Цукіні — 3 шт (кружальцями ~0,5 см)

• Помідори чері — 150 г (нарізати на 3 частини)

• Базилік — 10–12 листків

• Буррата — 1 велика кулька

Заправка:

• Оливкова олія — 3 ст. л.

• Білий винний оцет — 2 ст. л.

• Діжонська гірчиця — ½ ч. л.

• Мед — 2 ч. л.

• Базилік — 6–8 листків

• Сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

1. Обсмажте цукіні.

На грилі або сковорідці по 2–3 хв з кожного боку — до легких підсмажених смужок.

2. Приготуйте заправку.

Додайте всі інгредієнти в банку, струсіть до однорідності.

3. Зберіть салат.

Викладіть цукіні, зверху — помідори й базилік. Полийте заправкою.

4. Додайте буррату.

Викладіть зверху, надріжте, щоб ніжна серединка розтеклася.

5. Завершіть страву ложкою заправки та чорним перцем.

Зберігайте, якщо любите корисні страви