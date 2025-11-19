Витрачатиметесь на лікування: топ порід собак, які часто хворіють

Деякі породи собак потребують не лише турботи та уваги, а й значних фінансових витрат. Ветеринар, відомий у TikTok як доктор Том, назвав три породи, які найчастіше потрапляють до клінік із серйозними захворюваннями.

Фахівець звернув увагу, що власники не завжди замислюються про реальну вартість утримання тварини протягом її життя: окрім харчування, аксесуарів і навчання, значну частину коштів потребує ветеринарна допомога. А деякі породи через особливості будови тіла або генетику потребують медичного нагляду значно частіше. Про це повідомило видання Parade Pets.

До "групи ризику" лікар відніс:

Бассет-хаундів — ці собаки часто мають проблеми з надмірною вагою, вушними інфекціями та хворобами спини. Їхня характерна анатомія — подовжений корпус та короткі лапи — створює навантаження на хребет, а довгі вуха сприяють розвитку запалень.

Золотистих ретриверів — надзвичайно популярна порода, яка нерідко страждає від алергій, дерматологічних і вушних інфекцій. Через інтенсивне розведення в ретриверів підвищені ризики онкологічних захворювань, включно з лімфомами та саркомами.

Аргентинських догів — великі собаки, схильні до глухоти, дисплазії кульшових суглобів і хронічних вушних запалень. Такі проблеми можуть проявлятися ще в юному віці й часто потребують регулярного ветеринарного контролю.

Доктор Том наголошує, що ці стани вимагають постійного спостереження, адже без лікування хвороби можуть швидко прогресувати.

Експерти радять майбутнім власникам собак враховувати потенційні витрати на медичний догляд ще до придбання тварини. Тим, хто обирає породи зі спадковими ризиками, рекомендують звертатися до відповідальних заводчиків, які проводять генетичні тести, своєчасно проходити профогляди, слідкувати за вагою улюбленця та реагувати на найменші ознаки дискомфорту. Також варто заздалегідь визначити ветеринарну клініку для планових та екстрених звернень.

