Легко подружаться: топ порід собак, які не конфліктують з котами
Кішки дуже чутливі до будь-яких змін у домі, а поява собаки може стати для них справжнім стресом. На щастя, багато собак легко навчаються мирно жити з котами, а деякі породи від природи створені для такої дружби.
Ветеринари назвали п’ять порід, які найшвидше завоюють серце вашої кішки, Про це пише Newsweek.
1. Кавалер-кінг-чарльз-спаніель
Доктор Джеймі Річардсон, головний лікар клініки Small Door, називає цю породу ідеальним вибором. Кавалери лагідні, майже не мають хижацького інстинкту і швидко стають улюбленцями котів завдяки спокійному та дружньому характеру.
2. Бернський зенненхунд
Великий розмір не заважає цим "ведмедям" бути надзвичайно терплячими й розслабленими. З правильним знайомством і трохи дресирування бернські зенненхунди часто стають найкращими друзями котів і навіть дозволяють їм спати на собі.
3. Золотистий ретривер
Золотисті ретривери обожнюють усіх — людей, собак і особливо котів. Чим раніше познайомити цуценя з кішкою, тим міцніша буде їхня дружба. Ці собаки ніжні в будь-якому віці й рідко проявляють агресію.
4. Лабрадор-ретривер
Лабрадори — чемпіони за добротою та терпінням. Вони з радістю приймають котів у свою "зграю". Дайте їм час познайомитися, і вже за кілька тижнів ви побачите, як кіт і лабрадор сплять разом на одному дивані.
5. Мопс
Мопсів століттями виводили виключно як собак-компаньйонів, тому мисливський інстинкт у них практично відсутній. Вони не ганяються за котами, а навпаки — із задоволенням ділять з ними ліжко та іграшки.
Як правильно познайомити кішку з новою собакою: 5 простих кроків
Ветеринар Чірл Бонк радить не поспішати — терпіння гарантує успіх.
- Обмін запахами Дайте кішці понюхати ковдру чи іграшку собаки, а собаці — речі кішки. Це допоможе їм звикнути до запаху ще до зустрічі.
- Перша зустріч через бар’єр Тримайте собаку на повідку, а кішку — за ширмою, дитячою хвірткою чи склом. Нехай вони просто бачать одне одного без можливості контакту.
- Нагляд і свобода поступово Коли обидва спокійні, дозволіть короткі зустрічі під наглядом. Ніколи не змушуйте їх взаємодіяти!
- Безпечний простір для кішки Облаштуйте високі полиці, котяче дерево чи окремий куточок, куди собака не дістанеться. Кішка має відчувати, що може сховатися.
- Позитивне підкріплення Хваліть і заохочуйте ласощами обох за спокійну поведінку. Скоро вони самі почнуть гратися разом.
Як зрозуміти, що кіт і собака подружилися
Ознаки гарних стосунків:
- Розслаблена постава, м’які рухи, вуха й хвіст не напружені
- Кіт спокійно спить поруч із собакою або навіть торкається її
- Собака проявляє цікавість, але не фіксує погляд і не гавкає
- Спільні ігри, обережне обнюхування, взаємний грумінг
Що робити, якщо не ладнають
Якщо один із вихованців нервує чи проявляє агресію:
- Поверніться до розділення простору
- Збільште кількість високих місць для кішки
- Обмежте рухи собаки повідком у спільних зонах
- Зверніться до ветеринара чи зоопсихолога — вони створять індивідуальний план
