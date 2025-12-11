Їх найлегше дресирувати: топ найслухніших порід собак

Вибір собаки, яка швидко вчиться та беззаперечно виконує команди, — ключ до гармонійного співжиття. Психолог Стенлі Корен у книзі "Інтелект собак" проаналізував понад 220 порід і склав рейтинг слухняності, де оцінювався відсоток виконання команд із першої спроби.

Лідери — розумні, дисципліновані та віддані улюбленці. Про це пише The Scotsman.

Бордер-колі — абсолютний чемпіон: найрозумніша порода, що виконує команди в 95% випадків, але потребує інтенсивної фізичної активності.

Пудель (будь-якого розміру) — кмітливий і слухняний, також у 95% виконує завдання з першого разу.

Німецька вівчарка — універсальний геній, третя за інтелектом і дисципліною.

Золотистий ретривер — доброзичливий і слухняний, ідеальний сімейний компаньйон.

Доберман — відданий охоронець із бездоганною дисципліною.

Шетландська вівчарка — пастуша помічниця, завжди готова до команд.

Лабрадор-ретривер — популярний, але сьомий за слухняністю, з чудовим характером.

Папільйон — мініатюрний, але надзвичайно кмітливий і жвавий.

Ротвейлер — сила, відданість і слухняність в одному.

Австралійська пастуша собака — уважна, розумна, обережна з незнайомцями.

Пемброк-вельш-коргі — активний, розумний, завзятий у навчанні.

Мініатюрний шнауцер — обожнює господаря й охоче виконує команди.

Англійський спрінгер-спанієль — енергійний, любить завдання та роботу.

Бельгійська вівчарка малінуа — улюблениця поліції, дисциплінована й витривала.

Ці породи — для тих, хто цінує інтелект і слухняність. З правильним підходом вони стануть ідеальними партнерами.

