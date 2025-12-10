Взимку вони потребують більше уваги: як вберегти собаку від переохолодження

У холодну пору року домашні тварини потребують особливої уваги — низькі температури, реагенти та антифриз становлять реальну загрозу. Ветеринар- хірург Сара Пейдж-Джонс окреслила ключові ризики та способи захисту улюбленців.

Уже за температури нижче +7°C котам небезпечно перебувати надворі, а для більшості собак критична позначка — +5°C. Організм витрачає більше енергії на обігрів і ріст густішої шерсті, тому раціон варто переглянути: активним тваринам або тим, хто живе в прохолоді, потрібен калорійніший корм. Додайте кісткові бульйони, жирну рибу чи броколі для енергії. Про це повідомило видання Express.

Вологе хутро — ризик інфекцій і злипання шерсті. Після прогулянок ретельно витирайте тварину, уникайте частого купання, а короткошерстим породам або вихідцям із теплих регіонів одягайте теплі светри чи пальта.

Лапи страждають від солі, льоду та реагентів — промивайте й сушіть подушечки після вулиці, перевіряйте на тріщини, використовуйте зволожувальний бальзам для тварин.

Антифриз із етиленгліколем чи метанолом має солодкий смак, але смертельно токсичний. Уникайте калюж біля авто, обирайте безпечні для тварин засоби. Симптоми отруєння — блювання, млявість, порушення координації — з’являються за 30 хвилин; негайно до ветеринара.

Холод і волога посилюють біль у суглобах, особливо в старших тварин. Якщо собака важко піднімається сходами чи кіт став менш активним, додайте глюкозамін і хондроїтин для рухливості.

