Одягайте їх тепло: топ порід собак, які найбільше бояться холоду

Деякі собаки завдяки густій шерсті обожнюють холод, але інші через фізичні особливості чи стан здоров’я потребують додаткового захисту в морозну пору. Експерти з догляду за тваринами назвали п’ять порід, які особливо вразливі до низьких температур.

Грейхаунд

Струнке тіло, мінімальний шар жиру та тонка шерсть роблять грейхаундів ідеальними спринтерами, але в холод вони швидко мерзнуть. Уникайте прогулянок при температурі нижче нуля та обов’язково одягайте собаку в теплий одяг.

Басенджі

Цей маленький граційний гончак із короткою блискучою шерстю та закрученим хвостом погано переносить мороз. Взимку краще скоротити прогулянки до 10–15 хвилин кілька разів на день замість двох довгих вигулів.

Чихуахуа

Мініатюрний розмір і походження з теплого мексиканського клімату роблять чихуахуа вразливими до холоду — вони швидко втрачають тепло. Обмежуйте час на вулиці та використовуйте теплий одяг.

Французький бульдог

Коротка тонка шерсть і плоска морда роблять французьких бульдогів чутливими як до спеки, так і до холоду. Светр чи куртка обов’язкові, а тривалі прогулянки в екстремальну погоду краще уникати.

Китайська чубата

Безшерста порода з мінімальною шерстю лише на голові, лапах і хвості практично не має природного захисту від морозу. Цим ніжним собакам потрібне пальто чи куртка щоразу на вулиці, а вдома — легкий одяг при протязі.

Теплий одяг, скорочені прогулянки та увага до самопочуття допоможуть вашим улюбленцям комфортно пережити зиму.

