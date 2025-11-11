Лимонно-медова теріякі курка: дуже смачний рецепт
Теріякі + лимон = новий рівень!
Інгредієнти:
Курка (air fryer):
• Курячі стегна — 2–3 шт;
• Борошно — 3 ст. л.;
• Яйце — 1 шт;
• Кукурудзяні пластівці (подрібнені) — 1 склянка;
• Олія (спрей або пензлик) — для змащування.
Соус "Lemon Teriyaki":
• Кунжутна олія — 1 ст. л.;
• Соєвий соус — ½ склянки;
• Замінник коричневого цукру (або звичайний) — 4 ст. л.;
• Мед — 3 ст. л.;
• Часник — 3 зубчики, подрібнені;
• Імбир — 1 ст. л., тертий;
• Вода — ½ склянки;
• Сік лимона — за смаком (2–3 ст. л. — саме те).
Салат з огірка та дайкону:
• Огірок — 1 шт;
• Дайкон — ½ шт;
• Грецький йогурт (низькокалорійний) — 1 склянка;
• Мед — 2–3 ст. л.;
• Сіль — за смаком;
• За бажанням: трохи свіжого халапеньйо для пікантності
Спосіб приготування:
1. Курка:
- обваляйте стегна у борошні, потім у яйці, потім у кукурудзяних пластівцях.
- викладіть у кошик аерофраєра, злегка збризніть олією.
- готуйте при 195°C (385°F) ~16 хв, переверніть на півдорозі.
- перевірте, щоб температура всередині була 74°C (165°F).
2. Соус:
- у сотейнику змішайте кунжутну олію, соєвий соус, мед, цукор, часник, імбир, воду й лимонний сік.
- підігрівайте на середньому вогні, поки соус не загусне та не стане глянцевим.
3. Подача:
- полийте курку гарячим соусом
- подавайте разом із освіжаючим огірково-дайконовим салатом.
Порада: додайте трохи кунжуту зверху і виглядатиме як страва з ресторану.