На одній хвилі: топ порід собак, які дійсно схожі на своїх господарів

Часто можна почути думку, що собаки дивовижно нагадують людей — не лише зовні, а й у поведінці. Варто кілька хвилин погортати соцмережі, і стрічка наповниться відео з чотирилапими, які "розмовляють", сидять по-людськи або буквально супроводжують господаря з кімнати в кімнату. Для багатьох власників такі звички давно перестали бути дивними: собак сприймають як повноцінних членів родини або близьких компаньйонів.

Ветеринар Натаніель Рейкстроу пояснює, що деякі породи справді демонструють поведінку, максимально наближену до людської. Вони менш схожі на своїх диких предків і більше нагадують уважних сусідів по квартирі — емоційних, соціально чутливих і переконаних, що розпорядок господаря автоматично є і їхнім. Про це пише Newsweek.

Наукові дослідження лише підтверджують спостереження власників: собаки не просто реагують на голос людини, а вміють зчитувати емоції через міміку, інтонацію та жести. Експерименти показали, що тварини по-різному поводяться залежно від настрою людини, адаптуючи свою реакцію до ситуації.

Рейкстроу виділив п’ять порід, які, на його думку, найкраще "налаштовані" на людей. Усі вони раніше потрапляли до списків найінтелектуальніших собак, складених дослідником поведінки тварин Стенлі Кореном, автором книги "Інтелект собак".

Бордер-коллі Цю породу давно вважають еталоном собачого інтелекту. Бордер-коллі не лише чудово справляються з пастушими завданнями, а й блискуче орієнтуються в повсякденному житті людини. Вони швидко вловлюють найменші сигнали, миттєво коригують поведінку та із задоволенням беруть участь у будь-якій діяльності. Саме поєднання розуму й уважності часто створює враження "людського" мислення.

Пудель Пуделі відомі не лише кмітливістю, а й емоційною чутливістю. Вони тонко відчувають настрій господаря, помічають тривогу чи смуток і нерідко залишаються поруч, мовчки підтримуючи своєю присутністю.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Золотистий ретривер Одна з найпопулярніших порід у США, золотисті ретривери славляться відкритим характером і здатністю "читати" людей. Їх часто можна побачити у відео, де собаки демонструють кумедну, майже людську міміку чи поведінку. За словами Рейкстроу, ці пси тонко реагують на інтонації, жести та зміну емоцій, проявляючи ніжність, яку багато хто сприймає як справжню емпатію. Вони прагнуть бути залученими до щоденних справ і соціального життя родини.

Лабрадор-ретривер Протягом десятиліть лабрадори утримували статус найпопулярнішої породи за версією Американського кінологічного клубу. Їх вирізняє доброзичливий, орієнтований на людину характер. Лабрадори уважно стежать за своїми близькими, легко підлаштовуються під різні обставини та завжди намагаються залишатися поруч, підтримуючи контакт і відчуття єдності.

Німецька вівчарка Цих собак цінують за поєднання інтелекту, відданості та впевненості. Вони здатні опановувати складні команди, працювати в різних сферах — від служби в армії та поліції до пошуково-рятувальних операцій — і водночас формувати глибокий емоційний зв’язок із людьми. Як зазначає Рейкстроу, багато власників сприймають німецьких вівчарок не просто як домашніх улюбленців, а як справжніх партнерів, які хочуть бути частиною життя свого господаря й уважно реагують на його емоційний стан.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!