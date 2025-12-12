Різдвяний калач із горіхами: святковий рецепт

Створюю святковий список рецептів.

Колач - від слова "коло".

Він завжди має отвір посередині й формується з переплетеного тіста - символ довгого життя. Ароматний, ніжний, пухкий і солодкий - саме такою я люблю свою випічку.

Я брав пательню 28 см

Тісто:

300г молока

25г свіжих дріжджів Духмяна Хата

100г цукру

1 яйце

525-550г сильне борошно

(Зернарі Селект, або з білком 13+%)

50г масла 82.5%

Начинка:

150 цукру

10г ванільного цукру

100г лісового горіха

100г волоського горіху

250 г журавлини

35 г коньяк

Цедра 1 апельсина

Сироп для просочки

75г цукру

60г води

можна додати цедру цитрусових

найперше за пару днів або хоч на ніч замочую журавлину (або родзинки, або вишню, або цукати) у коньяку (бренді, віскі) в будь-якій ємності з щільною кришкою

у теплому молоці розчиняю цукор, яйце та свіжі дріжджі, даю постояти 10-15 хв, додаю борошно та сіль і замішуюю тісто.

Накриваю рушником на 30 хв і вмішую мʼяке масло.

тісто має бути досить ніжнім і може ледь-ледь липнути до рук.

Борошно тут важливе, але головне не робити тісто тугим!

Даю йому підійти у теплому місці, накрив рушником чи плівкою десь з годину, щоб добре підійшло.

окремо топлю на пательні цукор до світлої карамелі, додаю горіхи і прогріваю суміш до гарної карамелі. Викладаю на пергамент та охолоджую. Потім кутером все подрібнюю у горіхову пасту!

тісто тоненько валкую, на нього намащую пасту з горіхів і викладую замочену журавлину. Натираю цедру апельсина , згортаю все у рулет, розрізаю його по середині вздовж, і красиво закручую тісто "косичкою" потім обʼєдную у коло в ємності чи на пательні. В середину ставлю горнятко, щоб залишився отвір для свічки. Даю добре підійти у 2.5-3 рази.

випікаю при 175 градусах з конвекцією приблизно 30-35 хвилин!

як Колач готовий одразу гарячим змащую його сиропом (цукор доведений до кіпіння з водою)

Так він буде і соковитий, і глянцевий.

Так ще смачніше.