Тоненькі млинці, які завжди вдаються

Мій робочий рецепт - зберігайте

Вам потрібно:

200г. молока

200г. звичайного борошна

35г. цукру

2 яйця

дрібка солі

325г. гарячого молока

30г. олії

30г. масла

Готуємо:

змішую вінчиком у ємності борошно, молоко, цукор, сіль та яйця🥚. Консистенція тіста стає, як сметана - однорідна шовковиста і без грудочок!

Борошно бажано просіяти.

окремо доводжу другу частину молока, майже до кипіння, і одразу наливаю тоненькою цівкою у тісто, продовжуючи мішати вінчиком. Вийде гарне, шовковисте, вже рідке тісто.

і ось коли все готово - додаю розтоплене масло з олією, і легенько перемішую. Інтенсивно не треба, нехай буде жир трішки на поверхні тіста.

і ось тепер, на добре розігріту пательню, досить швидко виливаю ополоник тіста і розподіляю тоненьким шаром по всій поверхні.

як тісто схопиться - обережно піднімаю край і перегортаю, або руками, або за допомогою лопатки. Тільки обережно, бо тісто дуже ніжне!

І ось гарний млинець з тоненьким, не сухим, не ламким краєчком🤌

Мої племінники люблять, або з варенням, або я балую їх з ікрою!