Сало чи вершкове масло: що корисніше?

День тому я у своєму ТГ-каналі запитала своїх читачів, що, на їхню думку, корисніше: сало чи масло?

Думки розділилися майже порівну, хоча сало трохи вирвалось вперед:)

Отже, що ж, все таки, корисніше?

САЛО ЧИ ВЕРШКОВЕ МАСЛО?

Масло десятиліттями вважалось беззаперечно корисним жиром.

І всі ми чули, що "маслом кашу не зіпсуєш". І справді, вершковий смак масла дуже смачний і в кашах, і в картопляному пюре.

Але якщо ми подивимося на біохімічний склад і властивості масла і сала -- усе не так однозначно.

Почнемо з того, що молочний жир (масло) -- це висококонцентрований жир, продукт переробки (масло збивають), такого продукту у природі не існує.

І порівняємо його із натуральним тваринним жиром, який існує у природі в первинному вигляді.

Перевага сала — натуральність.

Це мінімально оброблений продукт із передбачуваним складом.

Хімічний склад: сала виграє:

Холестерин

Масло: 215 мг

Сало: 94 мг

Різниця — більш ніж удвічі.

Насичені жирні кислоти

Масло: 50 %

Сало: 39 %

Надмірне вживання насичених жирних кислот сприяє порушенню ліпідного обміну.

А його вживаня якраз і буває надмірним, бо мало хто обмежується неповною чайною ложкою масла (хліб намазати, в страви покласти + випічка + сметана + кисломолочний сир).

Склад жирних кислот:

У маслі домінують:

пальмітинова кислота — 28 %

міристинова — 11 %

лауринова — 3,5 %

стеаринова — одна з найпоширеніших насичених

Саме надлишок цих кислот повʼязують із негативним впливом на розвиток атеросклерозу.

У салі картина інша:

Насичених кислот менше — 39 %

Переважає олеїнова к-та (омега-9) — 43 %

У маслі її — 23 %

В оливковій олії — 76 %

Олеїнова кислота — це жир, що підтримує здоров’я серця і судин.

Арахідонова кислота —друга важлива жирна кислота сала.

Сало містить 2 % арахідонової кислоти — поліненасиченої кислоти з важливими фізіологічними функціями.

Вона покращує роботу:

головного мозку

органу зору

серцевого м’яза

нирок

У маслі її у 10 разів менше — 0,2 %.

Вітаміни та мікроелементи

І сало, і масло містять:

вітаміни A, E, D, F

мікроелементи

Але сало — лідер за вмістом селену, одного з ключових елементів антиоксидантного захистк та імунітету.

При нагріванні: сало безпечніше

Сало має високу температуру плавлення і не утворює навіть трохи бензпірену при смаженні — канцерогену, який формується під час нагрівання.

Тому сало — більш безпечний варіант для термічної обробки.

Сало — не просто традиційний український продукт. Це природний, якісний і хімічно збалансований жир, у якому менше холестерину, менше насичених кислот, більше олеїнової, значно більше арахідонової, плюс селен — усе це робить сало метаболічно вигіднішим вибором.

Чи шкідливе вершкове масло?

Ні, але його, як всякий висококонцентрований продукт, потрібно додавати у готові страви у невеликій кількості.

Всім дякую за Вашу активність.