Осіння страва: гарбузова паста

Осінь — ідеальний час для гарбузової пасти.

Просто. Смачно. По-домашньому.

Інгредієнти:

• Гарбуз — 1 шт;

• Цибуля порей — 1 шт;

• Розмарин — 1 гілочка;

• Сіль, перець — за смаком;

• Оливкова олія — 2 ст. л.;

• Макарони — 200 г;

• Цибуля ріпчаста — 1 шт;

• М’ясні фрикадельки — 200 г;

• Твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування:

1. З гарбуза зріжте верхівку і вичистіть зернята.

2. Усередину покладіть цибулю порей і розмарин, посоліть, поперчіть, полийте олією. Накрийте "кришкою" з гарбуза і запікайте до м’якості.

3. На пательні обсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте фрикадельки й доведіть до готовності.

4. Відваріть макарони у підсоленій воді.

5. З гарбуза дістаньте м’якіть і цибулю порей, збийте у блендері до пюре.

6. Перекладіть макарони в гарбуз, додайте засмажку, пюре та тертий сир. Перемішайте.

7. Прикрасьте зеленню — і насолоджуйтесь.

Зберігайте цей рецепт