Білковий рулет, який допоможе скинути зайве
Разом із Надією Матвеєвою готуємо страву, після якої і настрій, і легкість гарантовані.
Цей рулет білковий, яскравий і дуже смачний. Без "заборон" для фігури, так ще й із користю.
Для тіста:
• Морква (терта) — 200 г
• Гарбуз (тертий) — 250 г
• Легкий сир — 100 г
• Яйця — 3 шт
• Цибуля червона — 1 невелика
• Сіль, перець, спеції — за смаком
Для соусу:
• Огірок — 1 шт (відтиснути рідину)
• Часник — 2 зубці
• Грецький йогурт — 200 г
• Сіль, перець — за смаком
• Сік лимона — ¼ шт
• Оливкова олія — 20 г
Для начинки:
• Помідор — 1 шт
• Руккола — 50 г
• Запечена індичка — 300 г
Спосіб приготування:
1. У мисці змішайте всі інгредієнти для тіста.
2. Викладіть масу на деко, застелене пергаментом, і розрівняйте.
3. Випікайте при 200°C близько 30 хвилин — до пружності.
4. Остудіть, змастіть соусом, викладіть індичку, помідор і рукколу.
5. Акуратно згорніть у рулет, наріжте на порційні шматочки — і насолоджуйтесь.