Білковий рулет, який допоможе скинути зайве

Разом із Надією Матвеєвою готуємо страву, після якої і настрій, і легкість гарантовані.

Цей рулет білковий, яскравий і дуже смачний. Без "заборон" для фігури, так ще й із користю.

Для тіста:

• Морква (терта) — 200 г

• Гарбуз (тертий) — 250 г

• Легкий сир — 100 г

• Яйця — 3 шт

• Цибуля червона — 1 невелика

• Сіль, перець, спеції — за смаком

Для соусу:

• Огірок — 1 шт (відтиснути рідину)

• Часник — 2 зубці

• Грецький йогурт — 200 г

• Сіль, перець — за смаком

• Сік лимона — ¼ шт

• Оливкова олія — 20 г

Для начинки:

• Помідор — 1 шт

• Руккола — 50 г

• Запечена індичка — 300 г

Спосіб приготування:

1. У мисці змішайте всі інгредієнти для тіста.

2. Викладіть масу на деко, застелене пергаментом, і розрівняйте.

3. Випікайте при 200°C близько 30 хвилин — до пружності.

4. Остудіть, змастіть соусом, викладіть індичку, помідор і рукколу.

5. Акуратно згорніть у рулет, наріжте на порційні шматочки — і насолоджуйтесь.