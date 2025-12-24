Фарширована рулька: святковий рецепт

Обожнюю запечене мʼясо — загалом, практично усе. Особливо томлене мʼяско — те, яке мʼяке та соковите. Так, це потребує трішки часу та терпіння, але, як на мене, результат виправдовує себе завжди!

До рецепту:

• 4 кг рулька свиняча

• 1 маленька цибуля

• 1 головка часнику

• 30 г корінь імбиру

• 75 г зернова гірчиця

• 30 мл олія

• 30 г кріп

• 30 г петрушка

• 10 г розмарин

• 30 г сіль + перець чорний та духмяний, паприка

свинячу ногу розрізаю з внутрішньої сторони і обережно виймаю кістку, розпластую мʼясо, накриваю харчовою плівкою і добре відбиваю — щоб було пласкіше.

окремо блендером подрібнюю часник, цибулю, олію, петрушку та кріп і розмарин у "пасту"

мʼясо солю, перчу, добре змащую гірчицею; можна додати ще улюблені спеції — паприку чи гострий перець. (ось тут можна використати ще рукавички )

все згортаю у рулет, закріплюю кулінарною ниткою, і кладу в рукав для запікання. Тут уважно — треба, щоб шов був зверху, бо через нього виходить пара; завʼязую краї і, бажано, поставити на ніч у холод щоб промаринувалось.

далі ставлю у розігріту духовку на 180 градусів на годину, а далі зменшую температуру до 130 і тримаю ще 2,5 години! Вимикаю духовку, і нехай ще стоїть доготовлюється хв 40

якщо у вас шматок менше, то можна зменшити трохи час на 130 градусів.

дістаю готовий шмат — і тут 2 шляхи — або їсти одразу гарячим, що я просто обожнюю, або охолодити і нарізати потім тоненько.

Але перше краще, як на мене. Ще поливаю шкірку олією, яка розігріта до 200 градусів, щоб утворилась хрумка скоринка, і подаю як основну страву!

Так само можна готувати і свинячий бочок — обожнюю тоненьку і хрустку шкірку.

А ви як любите готувати рульку?