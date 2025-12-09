Можуть серйозно нашкодити: які різдвяні ласощі заборонні собакам

Напередодні свят ветеринари б’ють на сполох: традиційні сезонні смаколики, як-от пиріжки з фаршем чи пудинги, становлять реальну небезпеку для собак. Навіть невелика порція може призвести до отруєння, ниркової недостатності чи навіть смерті.

Про це попереджає видання Express з посиланням на експерта Kennel Store Майкла Нельсона. У святковій випічці зазвичай містяться родзинки, смородина та спеції — інгредієнти, токсичні для чотирилапих. Вони викликають блювання, діарею, тремор, млявість, відмову від їжі та води, а в тяжких випадках — незворотні ураження нирок. RSPCA оцінює невідкладне лікування в 350–500 фунтів (19 600–28 000 грн) — це лише за один випадок, і під час свят такі витрати стають особливо болючими.

Нельсон пояснює: собаки інстинктивно тягнуться до їжі, і один пиріг, залишений без нагляду, може стати причиною термінової госпіталізації. Навіть якщо ви не давали ласощі навмисно, тварини легко знаходять доступ до столу чи смітника.

Ознаки отруєння

Будь-який із симптомів після контакту зі святковою їжею вимагає негайного звернення до ветеринара: тривале блювання, діарея, різка млявість, тремор, відмова від їжі чи води.

