Сім ефективних способів подолати прокрастинацію

Всі ми час від часу відкладаємо важливі справи на потім. І це природно. Проблема з’являється тоді, коли прокрастинація перетворюється на системну звичку, яку навіть не усвідомлюємо.

Звісно, повністю позбутися прокрастинації нереально, але цілком можливо зменшити її негативний вплив на життя. Ось декілька простих способів, з яких варто почати.

Запишіть свої щоденні плани

Щоб не відкладати важливі завдання, спочатку потрібно їх визначити. Якщо зранку ви знаєте всі свої справи, які потрібно виконати протягом дня, ви будете більш відповідальними. Заздалегідь складіть список цілей, які ви хочете досягти, у нотатках в блокноті чи на телефоні, і відмічайте виконані пункти.

Прагніть до конкретики

Замініть нечіткі цілі вимірюваними, зазначивши тривалість часу або обсяг, який потрібно виконати. Важливо, щоб ви точно знали, що робити та скільки часу на це маєте витратити. Наприклад, замість "Я планую закінчити читати матеріали курсу з історії мистецтва", напишіть "Закінчити читати 3 розділи з історії мистецтва за 1,5 години".

Будьте реалістами

Людина більш схильна до прокрастинації, якщо налаштовує себе на невдачу, маючи нереалістичні цілі. Бажання зробити більше, ніж можливо за день, неминуче веде до розчарування і втрати мотивації. Замість того щоб картати себе за те, що не змогли прочитати 100 сторінок за день, а потім взагалі не читали, встановіть собі за мету прочитати 50, або бодай 10 сторінок за день.

Реалістичні цілі допомагають залишатися мотивованими та продовжувати виконувати завдання зі свого списку з комфортною та продуктивною швидкістю. Таким чином змінюється і внутрішній діалог: з "Я не можу цього зробити, але мушу" на "Я можу і вирішив/ла це зробити".

Додайте прості завдання

У щоденному списку справ мають бути й легкі у виконанні справи. Наприклад, випити 8 склянок води на день, вийти на прогулянку або зателефонувати другу. Це не означає, що вони не займають часу або не є важливими. Завдання, які цілком можна виконати, мотивують і додають енергію для складніших справ.

Знайдіть свій продуктивний ритм

Коли ви беретесь за виконання складних завдань, переконайтеся, що ви створили умови, де відчуваєте себе найбільш продуктивним. Прокрастинувати легше, коли поруч є їжа або якщо ви лежите в ліжку, ніж коли сидите за робочим столом. Визначте своє ідеальне середовище, місце та час доби, які допомагають вам зосередитися.

Встановіть відповідальність

На початку змін легко повернутися до старих звичок. Знайдіть людину, яка вас підтримає та допоможе подолати прокрастинацію. Це може бути друг, колега чи член родини. Поділіться своїми цілями на день чи тиждень — і домовтеся про перевірку результатів. Для багатьох відповідальність перед кимось, а не лише перед собою, працює якнайкраще.

Дозвольте собі невдачі

Слід пам'ятати, що прокрастинація є нормальним і неминучим явищем. Неможливо бути завжди енергійним та зосередженим, тому не картайте себе за відставання від графіка. Заплануйте години відпочинку або спілкування протягом дня і будьте лагідними до себе, коли не вдається бути продуктивним. Якщо не вийшло виконати завдання вчасно, заплануйте його на ранок наступного дня.