Смачний український банош з грибами: рецепт
Друзі, сьогодні у нас страва, яку я називаю справжнім українським comfort food.
Інгредієнти для баношу:
• Кукурудзяна крупа — 90 г
• Сметана — 250 г
• Молоко — 250 г
• Вода — до 100 мл
• Сіль — 1 ч. л.
• Чорний перець — ⅓ ч. л.
• Сало або копчене підсмалене — для шкварок
Грибна підлива:
• Білі гриби — 400 г
• Цибуля — 1 шт
• Часник — 2 зубці
• Олія — 2 ст. л.
• Вершкове масло — 30 г
• Вершки 33% — 50 мл
• Сметана — 3 ст. л.
• Вода — 50 мл
• Сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування баношу:
1. У каструлі з’єднайте сметану й молоко. Нагрійте майже до кипіння.
2. Тонкою цівочкою всипайте крупу, постійно помішуючи вінчиком.
3. Додайте сіль та перець. Варіть на слабкому вогні 10–15 хвилин.
4. Якщо каша загусла — підливайте трохи води, поки крупа не стане м’якою.
5. Обсмажте шкварки до хрумкого стану.
Грибна підлива:
1. Подрібніть цибулю й часник.
2. Гриби промийте й наріжте шматочками.
3. На сковорідні розігрійте олію з маслом.
4. Додайте цибулю та часник, через хвилину — гриби. Тушкуйте 10 хвилин, поки рідина випарується.
5. Додайте вершки, сметану, воду й сіль. Тушкуйте ще 2–3 хвилини до кремової консистенції.
6. Викладайте теплий банош у тарілку, зверху додавайте грибну підливу та хрумкі шкварки.