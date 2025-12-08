Смачний український банош з грибами: рецепт

Друзі, сьогодні у нас страва, яку я називаю справжнім українським comfort food.

Інгредієнти для баношу:

• Кукурудзяна крупа — 90 г

• Сметана — 250 г

• Молоко — 250 г

• Вода — до 100 мл

• Сіль — 1 ч. л.

• Чорний перець — ⅓ ч. л.

• Сало або копчене підсмалене — для шкварок

Грибна підлива:

• Білі гриби — 400 г

• Цибуля — 1 шт

• Часник — 2 зубці

• Олія — 2 ст. л.

• Вершкове масло — 30 г

• Вершки 33% — 50 мл

• Сметана — 3 ст. л.

• Вода — 50 мл

• Сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування баношу:

1. У каструлі з’єднайте сметану й молоко. Нагрійте майже до кипіння.

2. Тонкою цівочкою всипайте крупу, постійно помішуючи вінчиком.

3. Додайте сіль та перець. Варіть на слабкому вогні 10–15 хвилин.

4. Якщо каша загусла — підливайте трохи води, поки крупа не стане м’якою.

5. Обсмажте шкварки до хрумкого стану.

Грибна підлива:

1. Подрібніть цибулю й часник.

2. Гриби промийте й наріжте шматочками.

3. На сковорідні розігрійте олію з маслом.

4. Додайте цибулю та часник, через хвилину — гриби. Тушкуйте 10 хвилин, поки рідина випарується.

5. Додайте вершки, сметану, воду й сіль. Тушкуйте ще 2–3 хвилини до кремової консистенції.

6. Викладайте теплий банош у тарілку, зверху додавайте грибну підливу та хрумкі шкварки.