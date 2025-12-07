Приділяйте їм більше уваги: топ порід собак, які схильні до депресії взимку 

З наближенням зими, коли дні стають коротшими й похмурішими, багато людей відчувають сезонний спад настрою. Але не лише ми — наші домашні тварини також реагують на брак сонячного світла. Особливо чутливі до зимової "депресії" робочі та мисливські породи собак, які потребують інтенсивної розумової та фізичної стимуляції.

Експерт з поведінки собак Нік Джонс пояснює: бордер-коллі, німецькі вівчарки, пойнтери, сетери та навіть коргі мають високий рівень енергії й інтелекту. У холодну пору прогулянки скорочуються, активність падає, і це викликає у них розчарування, апатію чи навіть депресивні стани. Про це пише Express.

"Ці собаки створені для роботи. Коли стимуляція зникає, вони відчувають порожнечу, подібну до людської депресії", — зазначає Джонс.

Ознаки зимової депресії у собаки:

відмова від прогулянок або ігор;

зміна апетиту (їсть більше або менше);

надмірний сон;

замкнутість, хованки;

скиглення, пхикання, незвичні звуки;

надмірне облизування чи гризіння.

Як допомогти улюбленцю пережити зиму

Найкращий спосіб — дотримуватися чіткого графіку незалежно від погоди. Короткі, але регулярні прогулянки, ігри в приміщенні, інтерактивні іграшки, тренування команд — усе це підтримує розумову активність.

Джонс радить: "Не дозволяйте погоді керувати вашим розпорядком. Навіть 15-хвилинна активна гра вдома краще, ніж повна відсутність стимуляції".

