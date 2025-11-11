Ні дня без ветеринара: топ порід собак, які часто хворіють

Багато власників собак не усвідомлюють, скільки насправді коштує утримання домашнього улюбленця протягом усього його життя. Крім витрат на корм, іграшки чи дресирування, значну частину бюджету часто становлять витрати на ветеринарні послуги. Деякі породи через особливості фізіології або спадкові схильності потребують значно частіших візитів до лікаря.

Ветеринар, відомий у TikTok як доктор Том, розповів про три породи, які найчастіше мають проблеми зі здоров’ям і потребують регулярного ветеринарного догляду. До цього переліку він відніс бассет-хаундів, золотистих ретриверів і аргентинських догів. Про це повідомило видання Parade Pets.

За словами фахівця, бассет-хаунди схильні до ожиріння, вушних інфекцій і захворювань спини. Їхня подовжена спина й короткі лапи створюють надмірне навантаження на хребет, а довгі висячі вуха часто стають причиною запальних процесів.

Золотисті ретривери, попри свою популярність у всьому світі, нерідко страждають на алергії, шкірні та вушні інфекції. Крім того, через активне розведення ці собаки мають підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань — зокрема лімфоми й саркоми.

Аргентинські доги, як представники великих порід, часто мають проблеми зі слухом, дисплазією кульшових суглобів і хронічними запаленнями вух. Такі хвороби можуть проявлятися вже в молодому віці й потребують постійного ветеринарного контролю.

Доктор Том наголошує, що всі ці стани вимагають регулярного нагляду та своєчасного лікування, адже без належної уваги вони швидко прогресують.

Фахівці радять майбутнім власникам собак заздалегідь оцінювати потенційні витрати на медичний догляд і відповідально підходити до вибору заводчика. Варто звертати увагу на результати генетичного тестування, не пропускати профілактичні огляди, контролювати вагу тварини й уважно стежити за будь-якими змінами у її поведінці чи самопочутті. Крім того, бажано заздалегідь визначити ветеринарну клініку для планових візитів і мати контакти спеціалістів на випадок невідкладних ситуацій.

