Кінолог назвав 5 порід собак, з якими 'дуже непросто'

Завести собаку — це серйозний крок, адже тварина потребуватиме постійного догляду, уваги й достатньої активності протягом усього свого життя. Саме тому професійний кінолог Кейсі Рей, який працює з собаками вже три десятиліття, назвав п’ять порід, з якими, на його думку, варто бути особливо обережними.

Він підкреслює, що проблема не в самих тваринах — вони не є "поганими", — а в тому, що їх часто заводять люди, яким бракує досвіду, підготовки або розуміння справжніх потреб цих собак. Це призводить до постійного стресу як у господарів, так і в улюбленців. Про це пише Express.

Рей зазначає, що перш ніж брати собаку, варто ретельно проаналізувати свій спосіб життя, можливості та готовність адаптуватися під потреби конкретної породи.

П’яту позицію в його списку посіла такса — порода, якою кінолог володів особисто й яку вважає чудовою, але водночас дуже складною у вихованні. Такси були виведені для роботи під землею, тож упертість і незалежність у них буквально "в крові". Через це вони можуть погано реагувати на заборони й інколи поводяться надто нав’язливо.

На четвертому місці опинився щур-тер’єр — американська порода з фермерським і мисливським минулим. Їхній гострий розум і вибуховий темперамент часто створюють труднощі для новачків, які не знають, як правильно спрямувати таку енергію.

Далі у списку йде англійський бультер’єр — собака з характерною овальною головою, веселий, ніжний і дуже відданий. Проте ця порода вимагає впевненого, досвідченого власника, здатного забезпечити послідовне виховання і чіткі правила.

Друге місце зайняв мініатюрний пінчер. Попри свій маленький розмір, це неймовірно активні, сміливі та вперті собаки, схильні до домінування. Без належної дисципліни їхній темперамент може швидко перерости у проблемну поведінку.

На першому місці Рей поставив чау-чау — породу з густою шерстю, темним язиком і характерною відстороненістю. Вони дуже незалежні, схильні до охорони території й потребують упевненого господаря, який знає, як правильно працювати з такими собаками. Саме тому ця порода погано підходить недосвідченим власникам.

Кінолог наголошує: усі ці породи чудові по-своєму, але лише за умови, що власник повністю готовий до відповідальності, яку вони потребують.

