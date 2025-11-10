Щоб урятувати людину, необов'язково бути лікарем: доведено баскетболістом

Подія на фотографії відбулася в серпні 1982 року.

Під час бейсбольного матчу м'яч влучив у голову чотирирічному хлопчику.

Гравець Джим Райс миттєво зрозумів, що лікарям знадобиться занадто багато часу, щоб пробитися через натовп і дістатися дитини, тому стрибнув на трибуни і схопив хлопчика.

Він акуратно посадив дитину на поле поряд з тренерською лоджією, де медична команда Red Sox почала надавати першу допомогу.

Коли хлопчика доправили до лікарні за 30 хвилин, лікарі зазначили, що своєчасні дії Джима врятували життя дитині.

Відвідуючи хлопчика в лікарні та розуміючи, що його родина зазнає фінансових труднощів, гравець сплатив рахунки за лікування молодого фаната.

Висновок: щоб урятувати людину, необов'язково бути лікарем.