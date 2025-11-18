Хрусткі корейські корн-доги: стріт-фуд можна приготувати дома
Якщо хочеться хрусткого стріт-фуду вдома — корн-доги виручають завжди.
А з сосисками вони виходять соковиті, пружні й не розвалюються під час смаження.
Для тіста:
• Борошно пшеничне — 225 г
• Борошно універсальне — 75 г
• Сіль — 1½ ч. л.
• Цукор — 45 г
• Дріжджі сухі — 6 г
• Яйце — 1 шт
• Тепла вода — 160 мл
Начинка:
• Сосиски з яловичини — 3 шт (розрізати навпіл)
• Моцарела (брусочками)
Панірування:
• Панко сухарі
• Картопля — 2 шт (дрібний кубик)
• Крохмаль — 2 ст. л.
Соус:
• Трішки цукру
• Кетчуп
• Гірчиця
Спосіб приготування:
1. Збийте яйце з цукром і дріжджами. Додайте обидва види борошна, сіль і воду. Замісіть м’яке липке тісто, накрийте й залиште на 1 годину.
2. Наріжте картоплю кубиком. Проваріть 3–4 хв, остудіть, обсипте крохмалем.
3. Сосиски та моцарелу наріжте однаковими шматочками. Насадіть на шпажку: спочатку сосиска, потім сир.
4. Обмокніть шпажку в тісто, щоб повністю покрити начинку.
Обваляйте у панко + картопляних кубиках.
5. Смажте в розігрітому маслі до золотистої скоринки. Потім зменшіть вогонь і доготуйте всередині.
6. Посипте дрібкою цукру.
Полийте кетчупом та гірчицею.