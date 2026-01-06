Як смачно приготувати цвітну капусту: ніхто не здогадається

Серйозно: якщо не сказати — ніхто не здогадається, що це цвітна капуста. Хрумка зовні, соковита всередині й у солодко-гострому соусі.

Інгредієнти:

• Цвітна капуста (суцвіття) — 300 г

• Борошно — 3 ст. л.

• Паприка — 1 ч. л.

• Сіль, перець — за смаком

• Вода — 100 мл

• Сухарі панко — для панірування

• Олія — для збризкування

Для подачі:

• Свіжа зелень

• Кунжут

Соус:

• Вершкове масло (розтоплене) — 30 г

• Солодкий соус чилі — 2 ст. л.

• Соус шрірача — 1–2 ч. л. (за смаком)

Спосіб приготування:

1. Цвітну капусту розберіть на невеликі суцвіття.

2. В окремій мисці змішайте борошно, воду, паприку, сіль і перець.

3. Додайте капусту, добре перемішайте, щоб кожен шматочок був у клярі.

4. Обваляйте кожен шматочок в сухарях панко.

5. Викладіть у кошик аерогрилю, збризніть олією.

6. Запікайте при 200°C близько 20 хвилин, перемішуючи 2 рази під час приготування.

7. Змішайте розтоплене масло, солодкий чилі та шрірачу.

8. Готову капусту викладіть на соус. Подавайте з зеленню та кунжутом.