В чому неймовірна користь камамберу: вражаючі дослідження

Ми всі вже начувані про користь ферментованих продуктів для здоровʼя.

І ось -- нове дослідження, яке, як бальзам на душу -- про користь камамберу.

Недаремно ми так любимо цей сир.

І хоч знаємо, що такі сири жирні, калоріййні, але ж такі смачні:)

А тут -- ось така новина: вчені із Кіото (Японія) дослідили дію камамберу на мозок (на мозок мишок).

І виявилося, що під час ферментації утворюються особливі молекули, з підвищеною біологічною активністю, яких немає в натуральних продуктах.

Дія цих молекул така відчутна, що деякі вчені навіть рекомендують включити ферментовані сири до дієтичних рекомендацій.

Це не дивно, враховуючи, з якою швидкістю зростає кількість людей з деменціями та втратою когнітивних функцій.

Крім того, діабет 2 типу (той, який наїдається ложкою і малорухливим способом життя) є одним із факторів ризику хвороби Альцгеймера, дегенерації мозку.

Споживання ферментованих молочних продуктів знижує ризик хвороби Альцгеймера.

Одна з таких молекул -- міристамід :

покращує роботу мозку;

підтримує ріст нових нейронів;

сприяє виробництву молекули, яка називається нейротрофічний фактор росту (скорочено BDNF);

покращує памʼять;

зменшує негативний вплив на мозок їжі, в якій багато жирів;

зменшує нейрозапалення.

Сир камамбер виробляєтьсяз молока, яке ферментуєттся білою пліснявою (Penicillium camembert).