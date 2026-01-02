БлогРецепти
Сосиски в тісті: ідеальний перекус
Ловіть ідеальний варіант для швидкого перекусу чи обіду, який обожнюють і дорослі, і діти.
Інгредієнти (на 8 шт):
• Яловичі сосиски — 8 шт
• Готове листкове тісто — 1,5 листа (приблизно 750–800 г)
• Бекон — 8 довгих смужок
• Яйце — 1 шт (для змащування)
Приготування:
1. Кожну сосиску обгорніть смужкою бекону. Це додасть особливої соковитості.
2. Листкове тісто наріжте на широкі смужки та загорніть у них наші сосиски в беконі (як на відео)
3. Змастіть тісто збитим яйцем, щоб отримати апетитну золотисту скоринку.
4. Відправляйте у розігріту до 190°C духовку на 20–25 хвилин.
Така швидка та смачна закуска точно зникне зі столу за лічені хвилини.