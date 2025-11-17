Неочікувано корисний попкорн: 7 здорових переваг

Кукурудзяний смаколик попкорн містить багато клітковини, яка сприяє травленню, та антиоксидантів, що допомагають убезпечити від ожиріння, діабету 2 типу, раку і серцево-судинних захворювань. У перерахунку на вагу в попкорні більше антиоксидантів, ніж у фруктах та овочах.

Дві порції попкорну (16 грамів), приготованого в повітряній попкорниці, містять 62 калорії, 12,4 грама вуглеводів, 0,73 грама жиру, 2,3 грама клітковини, 2 грами білка.

ПОЛІПШУЄ ЗДОРОВ’Я КИШЕЧНИКА

Попкорн є хорошим джерелом клітковини, яка допомагає позбутися запорів та є ідеальним харчуванням для мікробіома кишечника, живлячи корисні бактерії. Здоровий кишечник позитивно впливає на метаболізм, імунітет та здоров'я мозку.

ДОПОМАГАЄ КОНТРОЛЮВАТИ ВАГУ

Клітковина, якої багато в попкорні, повільніше перетравлюється, тому дає відчуття ситості. Вона також має низьку калорійність, якщо обирати варіанти без доданого цукру, масла або олії. Попкорн також містить поліфенол під назвою ферулова кислота, що, за попередніми дослідженнями, допомагає в боротьбі з ожирінням і метаболічним синдромом.

СТАБІЛІЗУЄ РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ

Людям з діабетом або переддіабетом слід уникати великих коливань рівня цукру в крові. Клітковина, що міститься в цільних зернах, таких як попкорн, підтримує стабільний рівень цукру в крові.

СПРИЯЄ ЗМЕНШЕННЮ РИЗИКУ РАКУ

Здорове харчування, що включає цільні зерна, знижує ризик раку молочної залози, товстої кишки та шлунка. Крім того, ферулова кислота, що міститься в попкорні, зменшує окислювальний стрес, який може призвести до пошкодження ДНК і раку.

ЗНИЖУЄ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК

Гіпертонія є однією з головних причин серцевих захворювань. Споживання попкорну — разом з іншими здоровими продуктами, багатими на антиоксиданти, — позитивно впливає на рівень артеріального тиску. За даними досліджень, ферулова кислота в попкорні має протизапальну дію, яка сприяє здоровому тиску. Крім того, харчування з високим вмістом клітковини пов'язане з нижчим артеріальним тиском. Однак масло та сіль в попкорні можуть нівелювати цей корисний ефект.

ДОПОМАГАЄ ТРИМАТИ НАЛЕЖНИЙ РІВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНУ

Високий рівень холестерину підвищує ризик атеросклерозу, що може призвести до інфаркту та інсульту. Вживання продуктів з високим вмістом клітковини та антиоксидантів, таких як попкорн, допомагає запобігти цим проблемам.

Розчинна клітковина в попкорні виводить частину холестерину з організму. Як показало клінічне дослідження, ферулова кислота, яка також є в попкорні, знижує рівень холестерину у людей з високим його рівнем.

ЗАХИЩАЄ МОЗОК

Вживання попкорну замість снеків, виготовлених з рафінованих зернових або з додаванням цукру, є кроком до поліпшення здоров'я мозку. Дослідження на моделях показали, що ферулова кислота уповільнює прогресування хвороби Альцгеймера. Крім того, споживання цільнозернових продуктів зменшує ризик зниження когнітивних функцій.

УНИКАЙТЕ НЕЗДОРОВИХ ВАРІАНТІВ

Попкорн є низькокалорійною стравою (перекусом чи смаколиком) з низьким вмістом жиру, якщо до нього не додавати олію, сіль, цукор та штучні ароматизатори. У кінотеатрах та магазинах продається переважно попкорн з високим вмістом насичених жирів та натрію. Тому найкраще готувати власний, більш здоровий попкорн, використовуючи невелику кількість оливкової, авокадової або канолової (ріпакової) олії та додаючи улюблені приправи або спеції з низьким вмістом солі та цукру.

Більшість видів попкорну для мікрохвильовки також містять додану сіль, підсолоджувачі, олії та хімічні речовини. Найкраще купувати звичайні зерна і готувати попкорн самостійно: в мікрохвильовці, повітряній попкорниці чи на сковорідці з невеликою кількістю олії.

Попкорн напрочуд поживний, але ці переваги легко нівелювати надмірною кількістю олії і солі. Якщо зменшити кількість натрію, цукру та жиру, він стане ситним та корисним перекусом.