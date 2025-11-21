Осінній пиріг з інжиром і сиром: рецепт

В Колумбії восени — сезон інжиру. Його смак і аромат роблять будь-яку страву особливою.

Інгредієнти:

• Листкове тісто — 1 пласт;

• Сир Камамбер — 100 г;

• Інжир — 2–3 шт;

• Жовток — 1 шт;

• Мед (або карамель, якщо маєте алергію) — 1 ст. л.;

• Горіхи кеш’ю — жменя.

Спосіб приготування:

1. Розкачайте листкове тісто й сформуйте бортики, як на відео.

2. Викладіть на деко, застелене пергаментом, і змастіть жовтком.

3. Наріжте сир і інжир слайсами, викладіть шарами.

4. Випікайте при 190°C до золотистої скоринки.

5. Готовий пиріг полийте медом (або карамеллю, якщо маєте непереносимість), і посипте горіхами.