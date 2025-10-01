Зекономите на опаленні: простий осінній лайфхак, який займає 5 хвилин

Елементарне очищення радіаторів часто пропускають, хоча саме воно гарантує ефективну роботу системи опалення та допомагає уникнути зайвих витрат. Підготувати батареї до опалювального сезону радять саме зараз, на початку осені.

Хоча вересень і жовтень починаються теплими, холод не за горами, і тепло включають залежно від температури повітря, а не за календарем. Коли середньодобова температура тримається на рівні +8…+10 °C кілька днів, подача тепла у будинки відбувається швидко, тож підготуватися заздалегідь буде набагато простіше, пише ТСН.

Як чистка батарей впливає на здоров’я та бюджет

Для здоров’я. Пил, що накопичився на радіаторах, разом із першим теплим потоком повітря піднімається в кімнату. Разом із ним поширюються алергени, пилові кліщі та пилок. Це може погіршити самопочуття людей із астмою, сезонними алергіями або слабким імунітетом, особливо дітей.

Читайте також: Не дубом єдиним: які дрова найкраще підходять для опалення дому

Для сімейного бюджету. Забруднені батареї гірше віддають тепло, адже пил та бруд працюють як природна ізоляція. Через це кімнати прогріваються повільніше, витрачається більше енергії, а разом із нею — зростають рахунки за опалення.

Як швидко і легко почистити батареї

Це зовсім не складно і займає всього кілька хвилин:

Протріть зовнішню поверхню сухою або злегка вологою мікрофібровою серветкою, яка збирає пил, не дряпаючи фарбу.

Щоб прибрати пил із середини радіатора, можна використати звичайний фен: сильний потік повітря витіснить бруд униз, після чого його легко забрати пилососом.

Для зручності під батарею можна підкласти пакет, щоб сміття зібралося в ньому, і підлога залишилась чистою.

Ніяких дорогих засобів чи спеціальних щіток не потрібно. Лише кілька хвилин – і вдома буде чисте повітря, а взимку ви помітите економію на опаленні.

Нагадаємо, раніше експерт назвав регіони України, які можуть залишитися без опалення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!