Готові за кілька днів: рецепт ароматних квашених помідорів у відрі

Квашені помідори найчастіше готують у відрі – це зручно, а смакувати закускою можна вже за кілька днів. Пропонуємо перевірений "бабусин" рецепт, який робить томати пікантними й ароматними.

Про це пише unian. Для приготування знадобиться 8–10 кг щільних цілих помідорів, 5 літрів води, 2 склянки солі, 5 столових ложок цукру з гіркою, 10 зубчиків часнику, один болгарський перець, столова ложка гірчичного порошку, листя смородини та вишні, а також корінь хрону.

Помідори ретельно миють. У воді кімнатної температури розчиняють сіль і цукор, після чого маринад охолоджують у холодильнику. На дно відра кладуть листя смородини й вишні, шматочки хрону та часник. Далі викладають половину помідорів, знову додають зелень і часник, а зверху – решту томатів. Усе накривають листям, посипають гірчичним порошком і заливають розсолом.

Важливо: відро лише прикривають кришкою, але не закривають щільно. Якщо залишити його за кімнатної температури, перші квашені помідори можна куштувати вже через 4 дні. У прохолодному місці вони дозріють приблизно за місяць.

