Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму
Поєднання соковитих помідорів та яблук створює унікальний кисло-солодкий смак, який важко повторити. Якщо правильно підібрати пропорції та додати спеції, отримаєте соус, що стане справжньою родзинкою на столі.
Недарма кетчуп залишається найпопулярнішим соусом у світі вже десятиліттями. Про це пише Сенсація.
Інгредієнти (на 4 кг помідорів):
- яблука — 500 г
- болгарський перець — 4 шт.
- цибуля — 4 шт.
- перець чилі — 2 шт.
- часник — 1 головка
- сіль — 1 ст. л.
- цукор — 300 г
- оцет 9% — 100 мл
- лавровий лист — 8 шт.
- гвоздика — 8 шт.
- мелений коріандр — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Помідори та яблука наріжте шматочками, складіть у велику каструлю та варіть на слабкому вогні.
- Цибулю, часник і перець пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером, додайте до помідорно-яблучної маси.
- Посоліть і тушкуйте близько 1,5 години.
- Перетріть масу через сито, щоб соус став однорідним.
- Поверніть на вогонь, додайте спеції, цукор і оцет. Варіть ще 30 хвилин.
- Готовий кетчуп розлийте у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками, переверніть догори дном і накрийте рушником до повного охолодження.
Такий соус можна куштувати вже через кілька днів, а зберігатися він буде цілий рік. Краще готувати одразу більшу партію — процес хоч і тривалий, але результат того вартий.
