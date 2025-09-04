ukr
русский
Рецепти

Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму

Ціхоцька Марія

Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму
Він стане справжньою родзинкою на столі

Поєднання соковитих помідорів та яблук створює унікальний кисло-солодкий смак, який важко повторити. Якщо правильно підібрати пропорції та додати спеції, отримаєте соус, що стане справжньою родзинкою на столі.

Недарма кетчуп залишається найпопулярнішим соусом у світі вже десятиліттями. Про це пише Сенсація.

Інгредієнти (на 4 кг помідорів):

  • яблука — 500 г
  • болгарський перець — 4 шт.
  • цибуля — 4 шт.
  • перець чилі — 2 шт.
  • часник — 1 головка
  • сіль — 1 ст. л.
  • цукор — 300 г
  • оцет 9% — 100 мл
  • лавровий лист — 8 шт.
  • гвоздика — 8 шт.
  • мелений коріандр — 1 ст. л.

Читайте також: Ароматне та неймовірно смачне: рецепт "царського" варення з кизилуСпосіб приготування

  1. Помідори та яблука наріжте шматочками, складіть у велику каструлю та варіть на слабкому вогні.
  2. Цибулю, часник і перець пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером, додайте до помідорно-яблучної маси.
  3. Посоліть і тушкуйте близько 1,5 години.
  4. Перетріть масу через сито, щоб соус став однорідним.
  5. Поверніть на вогонь, додайте спеції, цукор і оцет. Варіть ще 30 хвилин.
  6. Готовий кетчуп розлийте у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками, переверніть догори дном і накрийте рушником до повного охолодження.

Такий соус можна куштувати вже через кілька днів, а зберігатися він буде цілий рік. Краще готувати одразу більшу партію — процес хоч і тривалий, але результат того вартий.

Також, радимо спробувати рецепт маринованих помідорів половинками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Рецепт