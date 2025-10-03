ukr
Ви такого ще не куштували: рецепт гарбузового джему на зиму

Ціхоцька Марія

Ви такого ще не куштували: рецепт гарбузового джему на зиму
У поєднанні з апельсином і спеціями він перетворюється на справжній домашній делікатес

Осінь щедро дарує нам гарбузи, з яких можна приготувати не лише суп чи запіканку, а й ароматний джем. У поєднанні з апельсином і спеціями він перетворюється на справжній домашній делікатес, що стане чудовим доповненням до чаю, тостів або навіть сиру.

Про це пише odnaminuta.

Інгредієнти:

  • гарбуз – 1 кг очищеної м’якоті;
  • цукор – 700 г (або менше, якщо хочете менш солодкий варіант);
  • апельсин – 1 великий (сік і цедра);
  • кориця, гвоздика, дрібка мускатного горіха.

Як приготувати:

  1. Гарбуз наріжте невеликими кубиками й складіть у каструлю з товстим дном.
  2. Додайте цукор, сік і цедру апельсина.
  3. Варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, доки гарбуз не стане м’яким.
  4. Додайте спеції наприкінці приготування.
  5. Подрібніть масу блендером до однорідності або залиште шматочки – за смаком.
  6. Гарячий джем розкладіть у стерильні банки, закрийте кришками та залиште охолоджуватися під рушником.

Такий джем стане вашим маленьким осіннім ритуалом: намастили на хліб, додали до сирної тарілки – і день одразу став теплішим. А ще це чудовий варіант домашнього подарунка, зробленого з душею.

