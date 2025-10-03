Ви такого ще не куштували: рецепт гарбузового джему на зиму
Осінь щедро дарує нам гарбузи, з яких можна приготувати не лише суп чи запіканку, а й ароматний джем. У поєднанні з апельсином і спеціями він перетворюється на справжній домашній делікатес, що стане чудовим доповненням до чаю, тостів або навіть сиру.
Інгредієнти:
- гарбуз – 1 кг очищеної м’якоті;
- цукор – 700 г (або менше, якщо хочете менш солодкий варіант);
- апельсин – 1 великий (сік і цедра);
- кориця, гвоздика, дрібка мускатного горіха.
Як приготувати:
- Гарбуз наріжте невеликими кубиками й складіть у каструлю з товстим дном.
- Додайте цукор, сік і цедру апельсина.
- Варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, доки гарбуз не стане м’яким.
- Додайте спеції наприкінці приготування.
- Подрібніть масу блендером до однорідності або залиште шматочки – за смаком.
- Гарячий джем розкладіть у стерильні банки, закрийте кришками та залиште охолоджуватися під рушником.
Такий джем стане вашим маленьким осіннім ритуалом: намастили на хліб, додали до сирної тарілки – і день одразу став теплішим. А ще це чудовий варіант домашнього подарунка, зробленого з душею.
