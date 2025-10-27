Булки з маком та шоколадом
Здається, випічка з маком останнім часом подобається всім усе більше і більше І ось новий рецепт смаколиків, щедрих на мак!
До рецепту:
Тісто:
550–600 г сильного борошна (Zernarі Select)
300 г молока
22–26 г свіжих дріжджів
100 г цукру
1 яйце
дрібка солі
80 г масла 82,5%
Начинка:
600 г маку
300–350 г води
330 г цукру
1 пакет ванільного цукру
20 г кукурудзяного крохмалю
20 г води до нього
шоколадна паста
цукровий сироп (100/100)
У тепле молоко додаю цукор, свіжі дріжджі Духмяна Хата, яйце, сіль і борошно — швидко замішую тісто й даю йому постояти пів години. Мʼяке масло додаю одразу, або вже зараз -коли обминаю , і даю ще постояти годину в теплому місці під рушником або плівкою. Тісто має гарно підійти.
Мак мелю на кавомолці, додаю цукор, ванільний цукор і воду, доводжу до кипіння — маса стає густою.
Додаю крохмаль, розведений водою, ще раз доводжу до кипіння до потрібної консистенції й охолоджую.
Слідкуйте, щоб маса була достатньо густа!
Тісто розкачую якомога тонше, можна додавати трохи олії на стіл.
Викладаю зверху 3/4 макової маси, складаю (як на відео) на 2/3, гарненько розкачую, зверху кладу решту маку й складаю ще навпіл.
Потім обережно розкачую тісто максимально тоненько, як можу.
У процесі ще раз складаю — щоб було багато шарів.
Робіть повільно й з любов’ю, щоб тісто не рвалося!
Булочки викладаю на деко, даю їм добре підійти — приблизно 45 хв.
Випікаю при температурі 180°C близько 15 хв — поки зарум’яняться.
Готові булки змащую пензликом цукровим сиропом (100 г цукру на 100 г води, довести до кипіння).
Потім за допомогою кондитерського мішка наповнюю їх шоколадною пастою — і готово.
Смакуйте, насолоджуйтеся й даруйте близьким любов.