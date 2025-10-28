В чому неймовірна користь насіння льону
Хороша рослинна група жирів + клітковини + мікроелементів, особливо в контексті зниження запалення і підтримки клітинних мембран.
Насіння льону загалом безпечне, у високих дозах може викликати газоутворення, здуття, впливати на травлення
Клітковина майже вся нерозчинна (трохи розчинної теж є), тобто покращення моторики кишечника
Розчинна клітковина що є ферментується в товстій кишці - це паливо для кишківника, бутірат, пропіонат
Ослизніння - основний бонус, мукопротектор
Полісахариди слизу (mucilage)
- при контакті з водою (теплою) вони набухають і утворюють гель.
- покриває слизову тонким шаром, утримує вологу і знижує дію кислоти, жовчних солей і механічного тертя.
Водний екстракт льону:
- •підвищує в’язкість шлункового вмісту
- •подовжує час утримання слизового шару
- •сприяє регенерації клітин епітелію при гастриті та ерозіях
Але багато жирів одразу перестимулює жовчний, хто чутливий. Жири рефлекторно активують жовчовиділення (через гормон холецистокінін). При помірному застої - супер, при камінчиках і дискінезії - не треба багато. Так само підшлункова: здорова - супер. Полегшує одночасно печінковий і панкреатичний дренаж. Підтримує мікрофлору, знижує запалення, не перевантажує ферментну систему. Коли загострення/гострий панкреатит - тільки лляна водичка, це навіть зменшує подразнення, не стимулює секрецію, обволікає слизову. Але не каша лляна - жир і клітковина дадуть удар у гострому стані. Якщо є схильність до метеоризму, здуття - теж обережно, потроху.
Про лігнани / фітоестрогени: SDG-сполука в льоні трансформується і конкурує з естрадіолом за рецептори. При полікістозі, гіперестрогенії (міоми, мастопатії), перед- та менопаузі - можна і треба.
Активна естроген-чутлива пухлина грудей / ендометрію, гіпотиреоз - обмежити чи мінімальні дози, до 1 ч. л. на день.
13-30 г насіння льону на день протягом 3 міс у людей з ІР або предіабетом дає покращення рівня глюкози та чутливості до інсуліну
Насіння льону багате на альфа-ліноленову кислоту - рослинну омега-3. АЛЕ конверсія ALA у EPA/DHA у людини досить низька
У льоні багато білка, до речі, до 20 г, але ж 100 г льону за раз ніхто не подужає)