В чому неймовірна користь насіння льону

Хороша рослинна група жирів + клітковини + мікроелементів, особливо в контексті зниження запалення і підтримки клітинних мембран.

Насіння льону загалом безпечне, у високих дозах може викликати газоутворення, здуття, впливати на травлення

Клітковина майже вся нерозчинна (трохи розчинної теж є), тобто покращення моторики кишечника

Розчинна клітковина що є ферментується в товстій кишці - це паливо для кишківника, бутірат, пропіонат

Ослизніння - основний бонус, мукопротектор

Полісахариди слизу (mucilage)

при контакті з водою (теплою) вони набухають і утворюють гель.

покриває слизову тонким шаром, утримує вологу і знижує дію кислоти, жовчних солей і механічного тертя.

Водний екстракт льону:

•підвищує в’язкість шлункового вмісту

•подовжує час утримання слизового шару

•сприяє регенерації клітин епітелію при гастриті та ерозіях

Але багато жирів одразу перестимулює жовчний, хто чутливий. Жири рефлекторно активують жовчовиділення (через гормон холецистокінін). При помірному застої - супер, при камінчиках і дискінезії - не треба багато. Так само підшлункова: здорова - супер. Полегшує одночасно печінковий і панкреатичний дренаж. Підтримує мікрофлору, знижує запалення, не перевантажує ферментну систему. Коли загострення/гострий панкреатит - тільки лляна водичка, це навіть зменшує подразнення, не стимулює секрецію, обволікає слизову. Але не каша лляна - жир і клітковина дадуть удар у гострому стані. Якщо є схильність до метеоризму, здуття - теж обережно, потроху.

Про лігнани / фітоестрогени: SDG-сполука в льоні трансформується і конкурує з естрадіолом за рецептори. При полікістозі, гіперестрогенії (міоми, мастопатії), перед- та менопаузі - можна і треба.

Активна естроген-чутлива пухлина грудей / ендометрію, гіпотиреоз - обмежити чи мінімальні дози, до 1 ч. л. на день.

13-30 г насіння льону на день протягом 3 міс у людей з ІР або предіабетом дає покращення рівня глюкози та чутливості до інсуліну

Насіння льону багате на альфа-ліноленову кислоту - рослинну омега-3. АЛЕ конверсія ALA у EPA/DHA у людини досить низька

У льоні багато білка, до речі, до 20 г, але ж 100 г льону за раз ніхто не подужає)