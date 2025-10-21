Кебаб з лавашу: вийшло дуже смачно та соковито

До рецепту:

Тортильї 30 см - 7 шт

Фарш яловичий - 750 г

Цибуля - 3 шт

Перець капіа - 1,5 шт

Перець чилі - кожен по 0,5 шт

Часник - 4 зубчики

Петрушка та кінза - 100 г

Сіль, перець

Паприка копчена

Часник сухий

Суміш спецій мексиканська

Мускатний горіх

Кумін

Карі

Олія

Для "соусу":

Масло - 200 г

Мед - 70 г

Перець чилі - 0,5 шт

Мускатний горіх

Суміш спецій мексиканська

Сіль, перець

Лимон - 1/2

Я готував руками: усе дрібно-дрібно порізав, змішав інгредієнти фаршу, додав спеції, ще раз добре посік ножами, а потім "вибив" фарш. Завдяки цьому всі інгредієнти поєднуються і він тримає вологу.

Для простішого приготування вдома можна все подрібнити в "кутері" або пропустити через м’ясорубку з великою решіткою.

Тортильї складаю разом і зрізаю краї, щоб зробити квадратну форму.

Фарш ділю на 6 частин, кожну розподіляю на тортилью, складаю у прямокутник. Потім ріжу вздовж на 4 частини. Найзручніше відразу нанизати на 4 шампури й так сформувати "кебаб".

Окремо готую пряне масло: змішую м’яке масло зі спеціями, медом, лимоном, його цедрою, сіллю та подрібненим гострим перцем. Це виходить неймовірно смачно!

На невеликому вогні смажу "кебаб", змастивши трішки олією, а потім коли вже майже готово починаю мастити пряним маслом.

Готується швидко, виходить дуже соковито і смачно! Можна готувати й вдома в аерогрилі чи духовці. Головне - не пересушити, хай буде соковито!