Смачні домашні курячі котлети
Інгредієнти:
• Курячий фарш філейний — 500 г
• Картопля (середня) — 1 шт
• Яйце — 1 шт
• Сіль — ½ ч.л.
• Чорний перець — за смаком
• Сухий часник — ½ ч.л.
• (За бажанням: трошки панірувальних сухарів або ложка сметани для ніжності)
Приготування:
1. Картоплю натри на дрібній тертці, відтисни зайву рідину.
2. Змішай у мисці курячий фарш, картоплю, яйце, сіль, перець і сухий часник.
3. Добре виміси масу до однорідності. Якщо здається занадто рідкою — додай трохи сухарів.
4. Сформуй котлети мокрими руками.
5. Обсмаж на сковороді з олією до золотистої скоринки з двох боків (по 3–4 хв).
6. Потім накрий кришкою і тушкуй на мінімальному вогні 7–10 хв, щоб котлети стали соковитими всередині.
Подача:
Найкраще смакують із картопляним пюре або овочевим салатом.
Якщо хочеш ресторанний варіант — додай ложку вершкового масла в кінці на гарячі котлети.