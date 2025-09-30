Ліниві голубці: просто, швидко і смачно

Разом із Вікторією Вікторівною показуємо, як зробити все просто й смачно. Записуйте рецепт:

Інгредієнти:

• Капуста;

• Олія;

• Сіль, мелений перець, паприка;

• Фарш;

• Цибуля;

• Помідори;

• Гриби;

• Сир.

Спосіб приготування:

1. Капусту нарізаємо кільцями, змащуємо олією й посипаємо спеціями.

2. У фарш додаємо спеції та подрібнену цибулю, перемішуємо. Викладаємо на капустяні стейки.

3. Зверху кладемо тонкі слайси грибів і помідорів.

4. Відправляємо у духовку на 25 хв.

5. Виймаємо, посипаємо натертим сиром і трішки поливаємо олією. Знову в духовку — до готовності.