Зберігають свіжість надовго: рецепт хрумких маринованих огірків без оцту на зиму

У цьому варіанті замість звичного консерванту використовується лимонна кислота, завдяки чому овочі зберігають хрусткість навіть після свят.

Для приготування беруть 2 кг огірків, кілька зубчиків часнику, гілочку кропу з насінням, кілька горошин чорного перцю та лавровий лист. У маринад додають лимонну кислоту (1 ч. л.), сіль (1,5 ст. л.) і цукор (2 ст. л.).

Огірки перед консервацією добре миють і замочують у холодній воді на кілька годин. На дно стерильних банок кладуть спеції, після чого щільно укладають овочі. Банки спочатку заливають окропом, залишають на 10 хвилин, потім воду зливають у каструлю, додають сіль та цукор і знову доводять до кипіння.

Перед остаточною заливкою у банку насипають лимонну кислоту, а потім заливають гарячим маринадом. Заготовки закручують, перевертають догори дном і вкривають ковдрою до охолодження.

