Ідеальне доповнення до святкового столу: рецепт салату із зелених помідорів на зиму
Якщо ви шукаєте смачний і перевірений рецепт салату на зиму, обов’язково приготуйте цей варіант із зелених помідорів. Страва виходить ароматною, хрусткою та з приємною кислинкою, чудово зберігається протягом усієї зими й пасує практично до будь-якої страви.
Готувати просто, а результат — неймовірно апетитний. Рецепт опублікували на сайті Smakuiemo.
Інгредієнти:
- зелені помідори — 3 кг
- морква — 1 кг
- цибуля — 1 кг
- болгарський перець (очищений) — 1 кг
- цукор — 6 ст. ложок
- сіль — 3 ст. ложки (або за смаком)
- олія — 1 склянка (200 мл)
- оцет 9% — 70 мл
Приготування
Усі овочі добре промити. Зелені помідори нарізати невеликими часточками, перець — тонкою соломкою, цибулю — півкільцями, а моркву натерти на тертці для корейської моркви. Така нарізка робить салат не лише смачним, а й привабливим на вигляд навіть узимку.
Підготовлені овочі скласти у велику миску, додати сіль, цукор, оцет і олію. Добре перемішати й залишити на півтори години при кімнатній температурі — за цей час овочі пустять сік і стануть м’якими.
Після цього суміш перекласти в каструлю, довести до кипіння й варити приблизно 30 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Коли салат стане густішим і набуде яскравого кольору, його можна розкладати у стерилізовані банки.
Закриті кришками банки перевернути догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Із вказаної кількості продуктів виходить близько 4 літрів ароматного, насиченого салату, який узимку стане чудовим доповненням до будь-якого обіду чи вечері.
