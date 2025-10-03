Білкові коктейлі: плюси і мінуси

У середньому чоловіки споживають від 2000 до 3000 калорій на день, а жінки — від 1600 до 2400. Експерти рекомендують, щоб щоденне меню включало овочі, свіжі фрукти, цільнозернові продукти, молочні продукти (молоко, сир і йогурт), білок (м'ясо, яйця, боби та морепродукти), олії та жири. Всі ці продукти складають збалансовану модель харчування.

Натомість, моделі харчування, які призначені для кращого контролю ваги часто обмежують окремі продукти і нутрієнти. Широко відомі низькожирові та низьковуглеводні дієти. Найкраще для повільної втрати, щоб план харчування передбачав як обмеження жирів, так і обмеження простих вуглеводів.

Коктейлі з високим вмістом білка, які пропонуються як замінники їжі, як правило, багаті на поживні речовини, які містяться в цих продуктах. Їх можна споживати на сніданок, обід або вечерю. Вони є гарним варіантом, якщо потрібно швидко перекусити або при бажанні схуднути.

Такі коктейлі містять менше калорій, ніж звичайні страви. Зокрема, в них багато білка, тому вони насичують, але не навантажують організм зайвими калоріями. Це сприяє схудненню без втрати м'язової маси. Деякі коктейлі продаються в одноразових пляшках та є готовими до вживання, інші випускаються у вигляді порошку, який потрібно змішувати з молоком або водою.

ПЕРЕВАГИ

Багаті на поживні речовини. Це один із способів забезпечити собі здорове харчування, якщо немає часу нормально поїсти. Варіанти в ресторанах швидкого харчування, як правило, не є розумним вибором.

Низька калорійність. Такі коктейлі є хорошим доповненням до харчування людей, які стежать за своєю вагою або намагаються схуднути. Однією з проблем під час схуднення є відчуття голоду, а вони дають відчуття насичення.

Додана клітковина. Окрім білка, який допомагає відчувати ситість, коктейлі часто містять багато клітковини. Це сприяє здоровому травленню, без здуття живота або запорів.

Доведена ефективність для схуднення. В одному дослідженні протягом 3 місяців спостерігали за двома групами людей, які намагалися скинути вагу. Наприкінці дослідження група, яка не вживала коктейлі-замінники їжі, схудла лише на 1,5 % від початкової ваги. Група, яка вживала, схудла на 7,8 %.

НЕДОЛІКИ

Штучні інгредієнти. Часто коктейлі містять багато штучних інгредієнтів, оскільки порошкові суміші піддаються обробці. Штучні інгредієнти продовжують термін збереження продукту і підвищують вміст поживних речовин. Багато коктейлів також містять додані цукри, щоб поліпшити смак. Уважно читайте етикетки.

Якість. Деякі продукти позиціонуються як замінники їжі, але не виправдовують очікувань. Шукайте коктейлі, що містять щонайменше 3 грами клітковини. Вміст білка повинен бути вищим або дорівнювати кількості вуглеводів.

Низька калорійність. У випадках, коли потрібно зменшити споживання калорій, щоб схуднути, це може бути перевагою. Однак надмірне скорочення калорій є небезпечним. Коктейлі-замінники їжі зазвичай містять від 150 до 200 калорій, що, ймовірно, менше за кількість калорій у звичайному прийомі їжі. Обов'язково компенсуйте калорії іншими прийомами їжі та перекусами.

Зверніть увагу: якщо у вас алергія на молочні продукти або непереносимість лактози, перед покупкою читайте склад. Багато коктейлів містять сироватковий білок, який отримують з коров'ячого молока. Тоді варто підібрати білкову суміш на рослинній основі.