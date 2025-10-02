Легко готується, швидко зʼїдається: рецепт яблучного повидла з цитрусами на зиму
Домашнє яблучно-цитрусове повидло — це ароматна заготівля, у якій поєднується ніжна солодкість яблук із легкою кислинкою апельсина та лимона. Воно ідеально смакує з чаєм, підходить як начинка для пирогів, млинців чи тостів.
Приготування займає близько години, а зберігати повидло можна всю зиму.
Головні особливості цього рецепту:
- найкраще брати кислі яблука — вони забезпечують густішу текстуру;
- якщо плоди солодкі, цукру можна додати менше;
- додаткові згущувачі (желатин чи пектин) не потрібні — достатньо уварювання;
- готовність перевіряють краплею на тарілці: якщо не розтікається, маса вже має потрібну густину;
- за умови зберігання у стерилізованих банках смакота залишиться свіжою до наступного сезону.
Інгредієнти:
- яблука — 1,2 кг
- апельсин — 1 шт.
- лимон — 0,5 шт.
- цукор — 700 г
Як приготувати:
- Яблука очисти від шкірки та серцевини, наріж кубиками. З апельсина й лимона зніми цедру та вийми м’якоть.
- Поклади яблука та цитрусові у каструлю, додай цукор і залиш на пів години, щоб виділився сік.
- Постав каструлю на середній вогонь, доведи до кипіння й томи ще 30–40 хвилин, час від часу помішуючи.
- Капни трішки повидла на тарілку: якщо після охолодження воно не розтікається, маса готова. За бажання перебий блендером.
- Гаряче повидло розлий у стерилізовані банки, щільно закрий і залиш охолонути під рушником.
