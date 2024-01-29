Чи справді коти муркочуть, коли вони щасливі

Муркотіння – це унікальна здатність кішок, яка досі повністю не вивчена. Вважається, що це спосіб спілкування, самозаспокоєння та навіть лікування.

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Зазвичай муркотіння асоціюється зі щастям і задоволенням. Кішки муркочуть, коли їм приємно, наприклад, коли їх гладять, годують або коли вони грають, пише експертне видання AskMyCats.

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Однак муркотіння може мати й інші значення. Наприклад, кішки муркочуть, коли вони голодні, стурбовані або навіть коли їм щось болить.

Дослідження показують, що муркотіння може мати лікувальні властивості. Воно допомагає розслабитися м'язам, знизити кров’яний тиск і навіть прискорити загоєння ран.

Якщо ви хочете зрозуміти, що означає муркотіння вашої кішки, зверніть увагу на інші ознаки її поведінки. Наприклад, якщо кішка муркоче і мне лапками, то вона, швидше за все, задоволена. Якщо ж вона муркоче і ховається, то їй може бути погано.

Фахівці навели кілька цікавих фактів про муркотіння:

Муркотіння утворюється за допомогою голосових зв’язок, які швидко стискаються та розслабляються.

Частота муркотіння становить від 20 до 50 герців.

Муркотіння може бути чутним на відстані до 5 метрів.

Наостанок експерти додали, що муркотіння (та низка інших низькочастотних вокалізацій у ссавців) часто пов’язане з приємними соціальними умовами, такими як годування груддю, догляд, відпочинок і спілкування. Муркотіння, швидше за все, є заспокійливим або самозаспокійливим, оскільки коти можуть муркотіти навіть в стресових умовах.

А якщо кіт мирно муркоче, особливо коли ви до нього торкаєтеся, це один із найочевидніших сигналів того, що він вас любить. Муркотіння — один із численних звуків, які видають коти, щоб спілкуватися з людьми, і коли воно поєднується з розслабленим положенням тіла, це означає, що ваша кішка почувається з вами задоволеною та комфортною.

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