Як дізнатися, чи ваш кіт геній: легкий тест на перевірку інтелекту тварини

Коти, як і люди, можуть варіюватися за рівнем інтелекту. Деякі коти демонструють дивовижні навички розв'язання проблем і навчання, тоді як інші витрачають багато часу, намагаючись зрозуміти, як зловити стельовий вентилятор.

Відео дня

Однак, на відміну від людей, для котів не існує стандартного тесту IQ. Тести IQ для людей орієнтовані на такі аспекти, як візуально-просторове розпізнавання та розв'язання проблем, які коти не можуть виконати, пише видання Catster.

Також читайте: Які три породи котів сприяють благополуччю

Навіть якби існував тест IQ для котів, було б важко порівняти результати котів з результатами людей. IQ людини заснований на середньому рівні інтелекту населення в цілому, причому викиди падають вище або нижче середнього. Спроба ранжувати інтелект кота на основі середніх показників людського інтелекту просто не має сенсу.

З усім тим, є деякі способи визначити інтелект кота. Наприклад, кішка, яка здатна знайти свою улюблену іграшку, яка була захована за коробкою, має базове розуміння сталості предмета. Кішка, яка намагається відкрити шафу, щоб дістати їжу, демонструє навички розв'язання проблем.

Загалом, коти можуть бути досить розумними, хоча зазвичай настільки ж розумними, як людські малюки. Вони здатні до складного мислення, яке призведе до спроб розв’язати проблеми або дослідити свою цікавість до об’єктів або місць. Також було показано, що вони мають хорошу довготривалу та короткочасну пам’ять.

Як перевірити інтелект свого кота

Якщо ви хочете перевірити інтелект свого кота, ви можете спробувати наступні завдання:

Завдання з іграшкою та коробкою. Помістіть улюблену іграшку вашої кішки за коробку. Дайте коту подивитися на іграшку, а потім приберіть її з поля зору. Якщо кіт почне шукати іграшку, це означає, що він має базове розуміння сталості предмета.

Завдання з дверима чи вікнами. Якщо ваша кішка дряпає двері чи вікна, але її ніколи не випускали на вулицю, це означає, що вона розуміє, що ці об’єкти відкривають простір, який вона хоче дослідити.

Завдання з часом годування. Якщо ваша кішка нявкає або контактує з вами, коли настає час їжі, це означає, що вона має базове розуміння часу у зв’язку з розпорядком годування.

Завдання з шафами чи дверцятами. Якщо ваша кішка намагається відкрити шафу чи дверцята, де зберігається її їжа чи ласощі, це означає, що вона має навички розв'язання проблем і розуміє, що ці об’єкти можуть бути джерелом винагороди.

Звичайно, ці завдання не є точними показниками інтелекту вашої кішки. Однак вони можуть дати вам деяке уявлення про те, наскільки розумним є ваш вихованець.

Раніше ми повідомляли, як часто потрібно годувати кішку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!